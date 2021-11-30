Хакасские цветоводы дали советы по уходу за комнатными растениями зимой

Абакан, 30 ноября. Хакасские цветоводы дали несколько полезных советов по уходу за домашними растениями в зимний сезон.

Эксперты из Хакасии подчеркивают, что подготовка растений к зиме должна быть постепенной. Необходимо создать для них условия, максимально приближенные к естественным. При этом следует обработать растения специальными препаратами, чтобы защитить их от вредителей и грибковых инфекций, пишет «Хакасия».

Важное значение имеет правильный режим полива. Рекомендуется поддерживать почву слегка влажной и использовать для полива воду комнатной температуры. Не стоит забывать и о том, что цветы часто нуждаются в искусственном освещении. Для этого используются фитолампы или люминесцентные светильники.

Принципиальным моментом считается своевременное пересаживание. Цветущие зимой цветы лучше вообще не тревожить этой процедурой. Им будет трудно адаптироваться из-за естественного замедления процессов жизнедеятельности. В случае крайней необходимости можно пересаживать комнатные растения в конце февраля.

Ранее ФАН рассказал о пользе добавления калимагнезии в почвенный покров для повышения иммунитета огородных культур. Это соединение помогает им справляться с морозами и перепадами температур в сложный зимний период и обеспечивает отличный урожай через несколько месяцев.