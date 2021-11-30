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Путин исключил вероятность возврата к золотому эквиваленту

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 17:23
Экономика
Путин исключил вероятность возврата к золотому эквиваленту
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 ноября. Возврат к золотому эквиваленту в рамках мировой экономики вряд ли возможен, в том числе потому что объем глобальной торговли превышает все запасы драгоценного металла на планете. Такое мнение высказал в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» президент страны Владимир Путин.

К отказу от золотого эквивалента глобальная финансовая система пришла естественным образом.

«К сожалению, это естественным образом произошло — отказ от золотого эквивалента. И сейчас возврат к этому золотому эквиваленту вряд ли возможен хотя бы потому, что объем мировой торговли кратно больше чем все золотые запасы в мире», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что «хождение золотых денег», как и привязка к ним, являются достаточно сложными процессами, однако наличие драгоценных металлов в резервах РФ является заметным.

Президент также констатировал, что российская экономика смогла превысить докризисный уровень. Национальный ВВП по итогам девяти месяцев составил 4,6%.

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