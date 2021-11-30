Врач Александр Мясников боялся отношений сына с «губастой» девушкой

Москва, 30 ноября. Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что опасался решения сына Леонида в выборе избранницы. Медик объяснил, как относится к возлюбленной своего наследника.

Мясников стал гостем в новом эпизоде программы «Судьба человека». За плечами у врача два развода — во втором браке он стал отцом. По словам телеведущего, он уже начал задумываться о внуках, но опасался, что сын Леонид сделает неверный выбор. Однако наследник не подвел его.

Мясников поделился впечатлениями от знакомства с невесткой в интервью Борису Корчевникову.

«Очень переживал, что у него будет какая-нибудь губастая девушка, вся из себя, на понтах. Думал, как с ней вообще разговаривать?! А оказалась нормальная, такая советская девочка», — поделился Мясников.

Избранницей сына Мясникова стала девушка из Молдавии. Как оказалось, у нее много общего с будущим свекром — так, она посвятила себя медицине и получила образование фармаколога.

Певица Наташа Королева также оказалась довольна возлюбленной сына Архипа. Телеведущий Дмитрий Нагиев пришел в восторг при знакомстве с невесткой исполнительницы, которая решила поддержать будущую свекровь в шоу «Две звезды».