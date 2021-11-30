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Киселев назвал «человеческим открытием» двухчасовое интервью с Лукашенко

Политика
Киселев назвал «человеческим открытием» двухчасовое интервью с Лукашенко
Федеральное агентство новостей

Минск, 30 ноября. Интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко может быть сопряжено с рядом самых неожиданных рисков и опасностей. Об этом заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Как отметил российский журналист, беседа с белорусским лидером продолжалась более двух часов, и Лукашенко был предельно откровенным и открытым. Политик не уклонялся от неудобных вопросов и сам сделал множество нелицеприятных комментариев в адрес стран коллективного Запада — получилось настоящее «человеческое откровение». Однако, признается Киселев, без напряженных и даже опасных моментов в ходе беседы тоже не обошлось.

«Я, конечно, задавал вопросы, как мне кажется, достаточно сложные и те, которые могут даже вызвать некоторое раздражение президента, я пошел на этот риск. Но делал это по-человечески доброжелательно. И президент тоже отвечал очень доброжелательно и исчерпывающе, даже больше, чем я мог на это рассчитывать», — отметил Дмитрий Киселев.

Киселев назвал «человеческим открытием» двухчасовое интервью с Лукашенко
Федеральное агентство новостей / Александр Окунев

По словам Киселева, по итогам беседы с Лукашенко он начал лучше понимать, почему белорусы продолжают поддерживать своего президента. У белорусского народа своя особая логика, и сформировалась она не в последнюю очередь именно под влиянием личности национального лидера, уверен гендир «России сегодня».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью британскому медиахолдингу BBC. В ходе беседы с британским репортером политик также затронул вопрос возможности контактов с экс-кандидатом в главы республики Светланой Тихановской. Также, пишет НСН, политик заявил о намерении коллективного Запада отвлечь вооруженные силы страны с помощью мигрантов.

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россия белоруссия лукашенко киселев интервью
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