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Анна Нетребко предстала перед журналистами в модном платье с долларовым принтом
Шоу-бизнес
Анна Нетребко предстала перед журналистами в модном платье с долларовым принтом
Prt Scr youtube.com  /  Metropolitan Opera

Милан, 30 ноября. Популярная оперная дива Анна Нетребко поучаствовала в пресс-конференции в Милане, которая прошла в театре «Ла Скала». На встречу с журналистами певица пришла вместе с итальянскими музыкантами, пишет Teleprogramma.pro.

Все сопровождающие Нетребко мужчины галантно за ней ухаживали, а когда дело дошло до группового фото, поставили звезду в центр. Для встречи и фотографии звезда выбрала трендовое платье-пиджак, украшенное оригинальным принтом в виде значка доллара.

Анна Нетребко выбрала полуприлегающую модель, которая не обтягивает силуэт, а, напротив, его сопровождает. Такие модели сейчас наиболее актуальны, о чем в недавнем выпуске своего шоу рассказывал популярный российский стилист Александр Рогов.

Выяснилось, что это также касается жакетов и свитеров. Оверсайз при этом по-прежнему остается в тренде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago

Стоит отметить, что не всегда Нетребко радует правильным стилистическим подходом и удачным сочетанием одежды. Так, например, 31 октября текущего года певица в своем Instagram показала публике, как прогуливается с подругами по парку и любуется опавшими «шуршиками». Но, помимо опавшей листвы, заинтересовал подписчиков образ Анны. На голове у нее была шляпка с забавными кошачьими ушками.

Стилист Ольга Епифанова в интервью порталу PopCornNews заметила, что такой «детский» головной убор для серьезной дивы не совсем уместен.

«Если говорить про правила и про то, насколько это уместно, то скорее нет... Но также нужно и важно понимать, как она хочет себя позиционировать? Если как оперную диву, как представителя элитного общества, то, конечно, такой образ не подойдет», — заявила Епифанова.

Ранее сообщалось, что Анна Нетребко заметила у себя признаки деменции.

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