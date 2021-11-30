Блогер Манукян высоко оценил «приватизацию» Первым каналом «Поля чудес» с ведущим Якубовичем

Блогер Вадим Манукян высоко оценил «красоту комбинации» с шоу «Поле чудес». Ранее стало известно, что Первый канал планирует самостоятельно перезапустить популярную телеигру в новом формате, отказавшись от услуг многолетнего производителя «Поля чудес» — телекомпании «ВИД» (АО «Телекомпания ВИД»).

«Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес», телекомпанией «ВИД», в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях. Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения», — рассказали в пресс-службе Первого канала.

Популярное шоу будет выходить по-прежнему, но в обновленном формате: сообщается, что Первый канал получил у компании CBS официальные права на телевикторину Wheel of Fortune («Колесо фортуны»), которая в свое время вдохновила создателей российского аналога.

При этом многолетний бессменный ведущий и художественный руководитель «Поля чудес» Леонид Якубович будет и дальше предлагать участникам крутить барабан. Якубович продолжит работу в качестве ведущего обновленного шоу, которое начнет выходить в эфир с января 2022 года под новым названием «Наше поле чудес».

Отметим, никаких дополнительных комментариев ни у Первого канала, ни у Леонида Якубовича, ни у руководства телекомпании «ВИД» журналистам ФАН пока получить не удалось.

youtube.com / Prt Scr / Первый канал

Блогер Вадим Манукян высоко оценил идею «встряхнуть» «Поле чудес» и вывести популярнейшее телешоу на новый уровень. Подчеркиваем, мнение блогера является его личной позицией, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«Честно говоря, я удивлен, что Первый канал раньше эту рокировку не провернул, — отметил Вадим Манукян в комментарии ФАН. — Понятное дело, что в 90-х годах в России по поводу рынка международных телеправ никто особо, как говорится, не заморачивался: создавали проекты «по образу и подобию», сначала даже не пытаясь покупать у американцев лицензию. Однако в 2000-х ситуация кардинально изменилась, в том числе на рынке телеправ».

Как отметил блогер, примерно с начала нулевых российские вещатели стали играть по международным правилам, официально покупая на Западе не только права на спортивные трансляции, но и на форматы популярных телешоу.

«Вероятно, у Первого канала, как говорится, «не сложились» переговоры с телекомпанией «ВИД». Тогда они пошли к CBS, чтобы избавиться от «лишнего игрока» и закрепить за собой «Поле чудес» с измененным названием. Так что остается только поаплодировать менеджменту Первого канала за такую находчивость. «Приватизация» шоу вместе с его бессменным ведущим Леонидом Якубовичем прошла успешно. Тем самым послан сигнал всем, кто работает с «первой кнопкой»: «Ребята, аккуратнее качайте права, иначе быстро слетите с рынка». Как говорится, на каждую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой», — с иронией резюмировал Манукян.

youtube.com / Prt Scr / Первый канал

«Поле чудес» — одна из старейших и любимейших в России развлекательных программ. Первым ведущим телешоу был один из ее создателей — Влад Листьев. С 1991 года бессменным ведущим программы является Леонид Якубович, который также занимает пост ее художественного руководителя.

Капитал-шоу «Поле чудес» в его нынешнем виде является частичным аналогом американской телевизионной программы «Колесо фортуны». Премьера «Поля чудес» состоялась 26 октября 1990 года в эфире Первой программы еще советского Центрального телевидения.