Президент России перечислил негативные стороны криптовалюты

Москва, 30 ноября. Криптовалюты связаны с большим риском и ничем не обеспечены, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

Глава государства привел в пример Китая, где гражданам запрещено проводить операции с криптоактивами. По его мнению, этот инструмент еще слишком рискованно применять на государственном уровне, хотя он заслуживает внимания.

«Она ничем не обеспечена, волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие. Мы тоже считаем, что нужно прислушаться к тем, кто говорит о тех больших рисках. Хотя, конечно, в некоторых государствах, некоторых экономиках все шире и шире применяются криптовалюты, может быть, за этим будущее, но надо внимательно следить за тем, как этот процесс будет развиваться», — отметил Путин.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее напомнила, почему регулятор выступает против использования криптовалют в качестве расчетного средства.