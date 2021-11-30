Издание Focus рассказало о непростом политическом положении главы МИД Германии Бербок

Берлин, 30 ноября. Нового министра иностранных дел Германии Анналену Бербок ждут большие проблемы из-за ее прежних высказываний, пишет немецкий журнал Focus.

Журналисты предрекли ей серьезные и щекотливые, отчасти неразрешимые проблемы. Дело в том, что новоиспеченному дипломату предстоит поработать над своим положением в международной политике: в зарубежной прессе над ней порой посмеиваются, а Россия и Китай отнеслись к этому назначению крайне скептически.

Основные темы, которые стали спорными в политике Бербок — это газопровод «Северный поток — 2», цель в 2% расходов на военные нужды и внутренние разногласия в ЕС. Власти Китая откровенно критикуют Бербок и называют ее позицию по КНР враждебной, особенно на тему Тайваня.

«Ее задача состоит в том, чтобы разработать последовательную внешнюю политику Германии и укрепить ее различными стратегиями. В организационном плане перед Бербок стоит другая большая задача: помочь Министерству иностранных дел Германии вернуть свой статус», — пишут авторы Focus.

Теперь дипломату придется доказать, достойна ли она новой должности и способна ли возглавить внешнеполитическое ведомство, заключили журналисты.

На прошлой неделе стало известно, что Анналена Бербок из партии «Союз-90»/«Зеленые» станет новым министром иностранных дел ФРГ. Кроме того, глава либеральной партии Кристиан Линднер станет министром финансов, сообщает НСН.

Как считает политолог Александр Рар, Бербок может многое испортить за время своей работы. По его словам, «Зеленых» в ФРГ даже называют русофобской партией.