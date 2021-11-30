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Генсек НАТО Столтенберг указал на отличия между союзниками и партнерами военного блока

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 17:07
Политика
Генсек НАТО Столтенберг указал на отличия между союзниками и партнерами военного блока
nato.int

Брюссель, 30 ноября. Необходимо понимать разницу между союзниками и партнерами НАТО. Об этом заявил генсек международной организации Йенс Столтенберг, рассуждая о возможной поддержке Украины.

По его словам, Украина является ценным партнером Североатлантического альянса, однако это не подразумевает гарантий безопасности. Союзниками НАТО являются такие страны, как Румыния, Латвия и Эстония, добавил Столтенберг.

«Мы оказываем поддержку Украине, помогаем с подготовкой, повышением возможностей, оборудованием. Для членов НАТО у нас есть гарантии безопасности — Пятая статья», — пояснил генсек Альянса.

Ранее сообщалось, что Столтенберг указал на значимость диалога с Россией. Контакты с Москвой играют большую роль для НАТО в условиях «напряженности» на границе с Украиной, отметил он.

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