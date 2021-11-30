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Итальянское СМИ: США могут вмешиваться в ливийские выборы

Весь мир
Итальянское СМИ: США могут вмешиваться в ливийские выборы
facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Рим, 30 ноября. Вашингтон может стоять за решением Высшей избирательной комиссии Ливии не допустить до участия в запланированных на 24 декабря в стране президентских выборах Сейфа аль-Ислама Каддафи, пишет итальянское издание La Voce del Patriota.

«Весьма вероятно, что враждебность США повлияла на решение избирательной комиссии отклонить кандидатуру Каддафи-младшего»,  — отмечает СМИ.

По мнению итальянского журналиста Алессандро Сансони, даже потенциальная победа Каддафи в Ливии после вывода войск США из Афганистана станет еще одним примером провала попыток Белого дома подчинить себе страны исламского мира.

14 ноября Сейф аль-Ислам, сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах. Однако позже Высшая избирательная комиссия отклонила его заявку. В настоящее время адвокаты политика пытаются подать апелляцию на это решение.

В выборах в Ливии примут участие более 70 человек. Согласно опросу общественного мнения, проведенного ранее российским Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), 26% жителей страны готовы голосовать за Сейфа аль-Ислама на выборах главы государства. 16,9% за Фатхи Башагу — министра внутренних дел в триполитанском правительстве Сарраджа. 15,2% — за Халифу Хафтара, временно ушедшего с поста командующего Ливийской национальной армией.

Как отмечал президент ФЗНЦ Максим Шугалей, Высшая избирательная комиссия Ливии осуществляет тесное взаимодействие с американской НКО «Международный фонд электоральных систем» (IFES), лоббирующей интересы США.

La Voce del Patriota также подчеркивает, что подготовка к выборам проходит на фоне дестабилизации и постоянных конфликтов на Западе Ливии.

«Власти Триполи остаются заложниками местных вооруженных групп, некоторые из них исламистского происхождения, которые контролируют город», — заявили журналисты.

По их словам, наибольшего успеха в Ливии может добиться союз Халифы Хафтара и Сейфа аль-Ислама Каддафи, представляющих силы, ориентированные на стабилизацию страны.

«Действительно, Хафтар / Каддафи-младший — это могло быть лучшим выходом для Ливии: вместе два самых популярных человека в стране (согласно опросам аналитиков) могли бы… восстановить авторитет государства», — утверждает итальянское СМИ.

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сша ливия
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