Известный турецкий оппозиционер отправлен в тюрьму за контакты с иностранными дипломатами

Анкара, 30 ноября. Военный эксперт и сооснователь турецкой оппозиционной «Партии демократии и прогресса» (DEVA) Метин Гюрджан был арестован 29 ноября по обвинению в политическом и военном шпионаже.

После того как политик был задержан 26 ноября, его доставили в отделение по борьбе с терроризмом Департамента полиции Анкары. По данным портала Gerçek Gündem, на допросе, который проходил в ночь на 29 ноября, его спрашивали о контактах с иностранными журналистами, дипломатами и представителями неправительственных организаций. Гюрджан также ответил на вопросы о своих статьях и интервью.

Кроме того, выяснилось, что за основателем DEVA велась слежка в течение года, а его телефон прослушивался.

29 ноября состоялся суд по делу Метина Гюрджана, в результате чего было вынесено решение о его аресте.

Metin Gürcan'ın gözaltı süreciyle ilgili son durum:



Dün gece 12.00-02.00 arasında sorgusuna başlandı. Uzun süredir telefonlarının dinleniyormuş. Gürcan’a sorguda yazdığı yazılar ve yabancı gazeteciler, STK temsilcileriyle yaptığı konuşmalar soruldu. https://t.co/MotWwxsAri — fırat (@firatfstk) November 29, 2021

Известный журналист Исмаил Саймаз в своей статье для портала Halk TV раскрыл подробности допроса. Так, выяснилось, что турецкие спецслужбы зафиксировали периодические встречи военного эксперта с представителями двух иностранных диппредставительств: Испании и Италии.

Примечательно, что Гюрджан признал эти контакты. По его словам, он встречался с европейскими дипломатами в 2020 и 2021 годах и за определенную плату писал для них аналитические обзоры на основе открытых источников.

В частности, от испанского дипломата политик получал 400 долларов каждый месяц за аналитику. Итальянский сотрудник диппредставительства, по словам Гюрджана, дал ему 500 евро после одной из встреч.

Metin Gürcan, iki büyükelçiliğe ücretli 'analiz' yazıyormuş….

İsmail Saymaz yazdı...@ismailsaymaz — Halk TV (@halktvcomtr) November 30, 2021

При этом военный эксперт во время допроса подчеркнул, что не делился с иностранцами секретной информацией и использовал все данные для своих аналитических записок из открытых источников. В обзорах члена DEVA речь шла не только о событиях внутри Турции, но и об Афганистане, Ираке, Иране, Сирии, Ливии, Украине, Нагорном Карабахе, Восточном Средиземноморье, отношениях с Евросоюзом и потоке мигрантов.

«Я не передал никаких официальных документов и сведений высокой секретности, которые могли бы поставить под угрозу безопасность нашего государства. До прошлого года я бы вообще не стал говорить с джентльменами [из Италии и Испании] о внутренней политике. Из-за моей политической карьеры, начавшейся в марте 2020 года, мне пришлось поделиться своим мнением», — передает слова арестованного портал Halk TV.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, siyasi ve askeri casusluk suçundan tutuklandı.



????İstihbarat tarafından 2 yıldır fiziki ve teknik takibe alınan Gürcan'ın, yabancı ülkelerin elçilik çalışanlarına binlerce dolar karşılığında gizli bilgiler verdiği ortaya çıktı. — Yeni Şafak (@yenisafak) November 30, 2021

Метин Гюрджан — отставной военнослужащий вооруженных сил Турции, активно занимавшийся аналитикой в области обороны и боевых действий. В марте 2020 года он выступил в качестве основателя партии DEVA, которую в настоящее время возглавляет Али Бабаджан — бывший вице-премьер Турции и экс-глава МИД республики. В 2019 году Бабаджан ушел в оппозицию и покинул правящую «Партию справедливости и развития» (ПСР), сославшись на «глубокие разногласия» с руководством фракции президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Рано утром 26 ноября Метин Гюрджан сообщил в соцсети о своем задержании и обысках по месту жительства. После этого Али Бабаджан заявил, что подобные действия властей «политически мотивированы», однако ни в коем случае не смогут препятствовать работе DEVA. В телевизионном интервью он подчеркнул, что его партия будет поддерживать Гюрджана «до конца».

«Деятельность Гюрджана основана на открытых источниках. У него нет доступа к государственным секретам», — сказал Бабаджан.

Metin Gürcan için casusluk iddialarına ne diyor?



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Ben 'Hukuki olarak Metin Bey'e sonuna kadar destek veririz çünkü masuniyet karinesi var. Eğer bu siyasi bir operasyonsa bize işlemez, yolumuza devam ediyoruz' dedim https://t.co/TTnZIk4p9e pic.twitter.com/3Hhz3vzJXh — Habertürk (@Haberturk) November 29, 2021

Примечательно, что буквально за несколько суток до задержания Метин Гюрджан раскритиковал главного советника президента Турции Октая Сарала за то, что тот открыто выступил против оппозиционных политиков. Военный эксперт заявил, что у Сарала «ментальность Венесуэлы, Туркменистана и Северной Кореи».

Кроме того, Гюрджан осудил соглашения, подписанные между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), заявив, что обещанные ОАЭ средства в размере 10 млрд долларов могут вынудить Анкару пойти на некоторые уступки в будущем.

????Geldiler.En Dış Mihraktılar. Şimdi 'Ekonomik Kurtuluş Savaşımızın' sponsoru oldular.

Batan geminin kelepir malları için 10 milyar $ ateşleyecekler(miş). Bakalım ne kadarını ateşleyecekler? Neleri aldılar? Hangi imtiyazlarla aldılar? Neler ileride UA tahkime gidecek? Göreceğiz. pic.twitter.com/fr5BMiCpwh — METIN GURCAN (@Metin4020) November 25, 2021

В настоящее время сложно сказать, является ли дело об аресте основателя DEVA сфабрикованным или же действительно политик был агентом влияния со стороны европейских государств. Тем не менее громкое дело развернулось на фоне других задержаний оппозиционеров и несогласных граждан, которых турецкое руководство маркирует как «террористов». Лишь только на прошлой неделе были задержаны 342 человека по подозрению в причастности к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган считает виновным в организации путча 2016 года.

На днях суд также продлил содержание под стражей мецената и правозащитника Османа Кавалы, который обвиняется в финансировании антиправительственных протестов 2013 года и причастности к организации попытки государственного переворота 2016 года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил об отсутствии достаточных доказательств состава преступления и призвал освободить активиста еще два года назад. Анкара не стала выполнять данное решение инстанции.