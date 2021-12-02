От Остин до агентов: стилист Саша Лазарь посоветовала семь неочевидных фильмов со вкусом

Голливудская картина «Дом Gucci», что вот-вот стартует в российском прокате, вновь заставила подумать, что многие фильмы мы смотрим просто ради красоты. Это не удивительно, ведь кино — искусство в первую очередь визуальное, а значит, в нем важно все, что касается костюмов и внешнего вида персонажей. Насколько вообще важно, чтобы этот аспект фильма был продуманным? И если уж на то пошло, то какие фильмы, не рассказывающие о модной индустрии, можно посмотреть ради визуального ряда? За ответами на эти вопросы ФАН обратился к петербургскому стилисту Саше Лазарь.

Сразу стоит отметить, что к этому эксперту мы обратились не зря: наша героиня — киноманка со стажем, и этот вид искусства так же для нее важен и интересен, как мода и стиль. Поэтому такие моменты, как выход красочного и интригующего «Дома Gucci», становятся для нее настоящим событием.

«Плюс я всегда разбираю фильмы не только как общую картинку, но и как стилист: для меня важны костюмы, насколько они аутентичны и насколько хорошо подобраны. Ведь всегда очень важно, как одевают актеров, потому что благодаря этому создается определенная атмосфера в кино. Здесь играет роль психология образа: за счет одежды во многом передается характер героя, то, как меняется его жизнь. Отслеживать эти моменты — прием, который художники по костюму всегда используют, и мне интересно отмечать, как хорошо они это делают, — рассказывает Саша Лазарь. — Я считаю, что художники по костюму незаслуженно обделены вниманием — мало кто привлекает внимание к их работе, а они тем временем задают правильную атмосферу в кино, и их влияние очень заметно для специалистов».

Федеральное агентство новостей /

Говоря о списке самых стильных фильмов, эксперт признается, что выделить даже десятку таких слишком сложно, ведь в любом хорошем кино есть, за что зацепиться глазу, будь то глаз профессионального стилиста или обывателя, далекого от мира моды. Поэтому мы взяли на себя эту сложную задачу и выделили из рекомендуемого перечня неочевидные работы, в которые можно влюбиться за визуальное оформление и стиль.

Гордость и предубеждение (2005)

Кадр из фильма «Гордость и предубеждение» /

Если на один вечер хочется перенестись в Англию эпохи Джейн Остин, то почти образцовая экранизация Джо Райта вам в помощь. Конечно, эталонный мистер Дарси из телеверсии 1995 года для многих выигрывает, но вы сами посмотрите, какие у Райта костюмы!

Легкое поведение (2008)

кадр из фильма «Легкое поведение» /

Картина, похожая на бокал шампанского: легкая, игристая, но слегка бьющая в голову. Особенно после череды сногсшибательных нарядов главной героини, чьи стильные костюмы и сияющие платья блистают еще ярче на фоне скромной английской глубинки.

Одинокий мужчина (2009)

кадр из фильма «Одинокий мужчина» /

Когда у руля именитый дизайнер Том Форд, можно не сомневаться: зрители увидят изысканную и полную безупречного стиля картину.

Прислуга (2011)

Кадр из фильма «Прислуга» / Prt Scr

Может быть, драма о буднях американского Юга и не поражает роскошью и великолепием нарядов, но здесь это и не нужно. Ведь главное — контраст между представителями разных социальных классов виден невооруженным взглядом, и выглядит этот контраст прекрасно.

Ла-Ла Ленд (2016)

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» /

Любовное признание Дэмьена Шазелла к мюзиклам и классическому Голливуду получилось не только сентиментальным, но и очень стильным. Визуальные цитаты и гардероб героев, созданный Мэри Зофрис, сделали свое дело: смотря мелодраму, мы увидели нечто уникальное, но такое до боли знакомое и милое сердцу.

Агенты А.Н.К.Л. (2015)

Кадр из фильма «Агенты А.Н.К.Л.» /

Шпионский боевик Гая Ричи, конечно, смотрят ради приключений в духе «бондианы», однако стоит признать: эстетика 1960-х здесь передана потрясающе, в том числе за счет винтажных костюмов.

Джентльмены (2019)

Кадр из фильма «Джентльмены» /

Вторая картина авторства Гая Ричи в списке не случайно: многим известно, что британский режиссер тщательно подходит к визуальной стилизации, а значит, за яркий внешний вид его героев можно не переживать. Мало того что в свое время «Джентльмены» стали одним из самых заметных фильмов сезона — закупаться спортивными костюмами в стиле его героев стали парни по всему миру.

«Я — киноман, в кино, наверное, не могу быть полностью объективной. Есть такие фильмы, которые я люблю всей полнотой души и за визуал, и за аудиоряд, и за то, какое впечатление и послевкусие они оставляют после просмотра. Многие из них я смотрю регулярно, пересматривая и пересматривая, например, «Ла-Ла Ленд», «Гордость и предубеждение», «Агенты А.Н.К.Л.», — эмоционально подытоживает Саша Лазарь. — «Легкое поведение» — это просто эстетический восторг, а также ирония и сарказм, очень тонкий и изящный фильм. Также «Прислуга» — это то, что с болью отзывается во мне, но при этом он еще и очень красивый. К тому же в нем даже есть то, над чем можно посмеяться и чему умилиться. Этим и прекрасны все эти фильмы — они пробуждают в зрителе очень сильные эмоции».

Ранее ФАН предложил читателям и более очевидный список фильмов о модной индустрии и жизни дизайнеров, которые можно посмотреть вместе с новинкой «Дом Gucci» — или вместо нее. В любом случае эти красивые и захватывающие киноистории помогут вам скрасить вечер и узнать чуть больше о мире, полном блеска и секретов.