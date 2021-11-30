Президент России обозначил целевой показатель роста ВВП

Москва, 30 ноября. Ответственные, просчитанные действия властей и бизнеса помогли российской экономике превысить докризисный уровень, сообщил президент Владимир Путин.

В своем выступлении на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава государства указал, что национальный ВВП по итогам девяти месяцев составил 4,6%, а по итогам текущего года ожидается показатель в 4,2%.

Одним из долгосрочных приоритетов является наращивание доли инфраструктурных инвестиций в ВВП. С этой целью запущены мощные инструменты развития территорий — инфраструктурные и бюджетные кредиты по ставкам 3% и сроком на 15 лет, отметил Путин.

Аналитики обращают внимание на такой позитивный фактор, как высокие цены на нефть. Кроме того, в нынешнем году не произошло резкого усиления санкционного давления.