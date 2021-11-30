Эвелина Хромченко показала трендовый женский образ на каждый день

Москва, 30 ноября. Стилист Эвелина Хромченко оценила наряд участницы шоу «Модный приговор». Эксперт объяснила, как можно сочетать главные тенденции в повседневном образе.

Хромченко регулярно делится практичными и порой неожиданными советами для модниц. В новом эпизоде шоу «Модный приговор» стилист оценила преображение 23-летней участницы Софии. Девушка надеялась привлечь внимание мужа и предпочитала одеваться в черное.

Стилисты предложили участнице более яркие образы. Хромченко высоко оценила один из особенно необычных нарядов, рассчитанный на каждый день.

«Этот образ — просто оркестр модных тенденций. Во-первых, куртка в стиле пэчворк, во-вторых, элементы цвета этой куртки все в очень активной моде, включая леопардовый принт. В-третьих, белые свободные брюки, довольно широкая модель — это просто писк сезона», — подчеркнула Хромченко.

Prt Scr youtube.com / Модный приговор

Стилист также обратила внимание на один из ключевых трендов — массивные ботинки. Хромченко отметила, что тяжелая обувь не всегда нравится мужчинам, но остается хитом среди женщин.

Хромченко нередко жестко критикует выбор нарядов участниц «Модного приговора», но и готова вступиться на них. Так, однажды стилист осадила пластического хирурга Владимира Блохина, который посоветовал девушке увеличить грудь.