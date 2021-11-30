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Библейское пророчество доказало, что вакцинация не является «меткой зверя»

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 16:57
Общество
Библейское пророчество доказало, что вакцинация не является «меткой зверя»
pixabay.com  /  klimkin

Москва, 30 ноября. Пандемия коронавируса стала причиной появления множества страхов и домыслов у верующих людей, часть которых касается и вакцинации. Однако в Библии удалось найти пророчество, которое доказало, что прививка не является «меткой зверя».

Некоторые люди до сих пор с недоверием относятся к вакцинам от COVID-19, считая их якобы начертанием. Однако автор YouTube-канала «Дорога к Богу» нашел библейскую притчу, которая опровергла данное заблуждение.

«Первое — сначала появится зверь, потом начертание. Он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или чело их. Второе — без него никто не сможет ни купить, ни продать», — написано в Библии.

Первой несостыковкой пророчества с реальностью оказалась последняя строчка. В действительности при посещении магазина у покупателя не спрашивают, привит он или нет. При этом зайти в продуктовые можно было в любое время, даже когда пандемия достигала очередного пика.

Библейское пророчество доказало, что вакцинация не является «меткой зверя»
pexels.com / Anna Shvets

«Третье — отказ принимать начертание карается смертью. Четвертое — люди будут принимать начертание, обольстившись чудесами. Пятое — поклонение», — цитирует притчу «Слово и Дело».

Однако за отказ от вакцинации человека не ждет никакое наказание, тем более с летальным исходом. Поэтому считать вакцину «начертанием зверя» не стоит, несмотря на наличие определенного сходства между пророчеством и происходящим сейчас. Вакцинация по-прежнему остается самым надежным способом одержать победу над коронавирусом.

Экстрасенс Зиррадин Рзаев ранее спрогнозировал завершение пандемии. По его словам, коронавирус удастся победить к осени 2022 года, но над человечеством нависнет новая угроза.

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вакцинация библия пророчество метка зверя
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