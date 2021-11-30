Волна банкротств накрыла Тюменскую область

Тюмень, 30 ноября. В Арбитражном суде Тюменской области зафиксировали резкий рост числа заявлений предпринимателей о признании их банкротами.

По данным пресс-службы Арбитражного суда Тюменской области, за десять месяцев 2021 года уже получено 732 иска в суд о признании банкротства. За аналогичный период прошлого года таких было всего 223. На данный момент 81 юридическое лицо уже признаны банкротами, еще в отношении 52 прошла процедура конкурсного производства, сообщает «УралПолит.Ru».

За период с января по октябрь 2021 года заявления о банкротстве подали 2301 физических лиц, а за это же время в прошлом году — 1409. На данный момент в регионе общее число заявлений о признании банкротом юрлиц, ИП и граждан превысило три тысячи.

Ранее ФАН сообщал, что в ассоциации «Территориальные сетевые организации» опасаются, что преждевременное внедрение эталонных тарифов в электроэнергетике может привести к банкротству и ликвидации некоторых территориальных сетевых организаций (ТСО). Попутно это может вызвать рост цен на электроэнергию для потребителей.