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Лукашенко назвал условия для размещения в Белоруссии российского ядерного оружия

Армия
Лукашенко назвал условия для размещения в Белоруссии российского ядерного оружия
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 30 ноября. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия, если подобное вооружение стран НАТО будет переброшено в Польшу.

Не так давно генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажется от размещения американского ядерного оружия на своей территории, то оно может оказаться в других странах Восточной Европы. Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Минск не оставит без ответа такой шаг. По его словам, он готов предложить президенту РФ Владимиру Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию.

«То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе с Польшей. Отмечалось, что обстановка с мигрантами, которые застряли в серой зоне, остается напряженной, передает RT.

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