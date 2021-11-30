Лукашенко назвал условия для размещения в Белоруссии российского ядерного оружия

Минск, 30 ноября. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия, если подобное вооружение стран НАТО будет переброшено в Польшу.

Не так давно генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажется от размещения американского ядерного оружия на своей территории, то оно может оказаться в других странах Восточной Европы. Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Минск не оставит без ответа такой шаг. По его словам, он готов предложить президенту РФ Владимиру Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию.

«То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе с Польшей. Отмечалось, что обстановка с мигрантами, которые застряли в серой зоне, остается напряженной, передает RT.