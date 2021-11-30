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Малахов вспомнил слова Градского о спасении Пугачевой

Шоу-бизнес
Малахов вспомнил слова Градского о спасении Пугачевой
Федеральное агентство новостей  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 30 ноября. Телеведущий Андрей Малахов в эфире шоу «Прямой эфир» вспомнил слова композитора Александра Градского о спасении именитой певицы Аллы Пугачевой после вечеринки.

В одном из давних интервью наставник «Голoса» рассказал, как однажды уберег Примадонну. Это произошло во время «большой пьянки». Тогда звезда сцены почувствовала себя плохо, а ей на помощь пришел Градский.

«Ей стало нехорошо. Она не могла двинуть рукой и ногой. Полтора часа я сидел на полу, а ее голова лежала на моей ноге. Полтора часа не могла приехать скорая», — говорил когда-то композитор.

По словам музыканта, в больнице никто не поверил, что Пугачева может умереть. Все думали, что это шутка.

Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. Незадолго до смерти он попал в больницу с подозрением на инсульт. Врачи пытались спасти музыканта, но попытки оказались безуспешными.

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