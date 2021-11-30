Путин призвал Европу руководствоваться рыночным подходом в отношениях с Россией

Москва, 30 ноября. Европа гордится своим рыночным подходом к регулированию и развитию экономики. РФ надеется, что эти правила носят универсальный характер и распространяются на всех партнеров Евросоюза. Об этом на полях форума «Россия зовет!» заявил президент Владимир Путин.

Москва ожидает от ЕС распространения правил рыночной экономики и на российские проекты.

«Наши европейские друзья и партнеры все время говорят и гордятся своим рыночным подходом к развитию экономики. Я надеюсь, что эти правила будут носить универсальный характер и будут распространяться не только на участников собственно европейского рынка, но и на их партнеров за границами ЕС, в том числе и на Россию», — подчеркнул Путин.

России очень бы хотелось, чтобы страны Евросоюза не вводили нерыночные ограничения к деятельности российских компаний, особенно учитывая то, что страна является крупнейшим поставщиком газа на европейский рынок. Президент также упомянул, что РФ расширяет свой экспорт и в Азию, рынок которой является перспективным.

Говоря о Китае, Путин высказал мнение, что ограничительные меры в отношении Пекина являются несправедливыми, а также противоречат международному праву.