Берлин, 30 ноября. Ангела Меркель оригинально подставила посла ФРГ на Украине, которая накануне обнадежила Киев, заверив, что «Северный поток — 2» не будет запущен еще как минимум полгода.

Немецкий посол в Киеве необоснованно обрадовала украинских противников «Северного потока — 2» официально заявив, что сертификация газопровода будет отложена еще минимум на шесть месяцев. Анка Фельдхузен некомпетентна в этом вопросе, поэтому не имела даже права делать такие заявления. Впрочем, она сама поплатиться за необоснованные обещания, так как ее в этом вопросе заранее подставила Ангела Меркель, сделав все, чтобы «Северный поток — 2» был запущен в самое ближайшее время.

Скорый запуск российского газопровода в эфире политического ток-шоу «60 минут» спрогнозировал немецкий политолог Александр Рар, подчеркнув, что один ловкий ход Меркель спас «Северный поток — 2» от новых задержек. Речь идет об официальном обращении к Конгрессу США с просьбой отказаться от каких-либо санкций против «СП-2». Врио канцлера Германии оформила это событие по-хитрому. Секретное прошение «каким-то чудом» сразу же оказалось в открытом доступе, включив в диалог с США всех жителей Германии. Можно не сомневаться, что ни администрация Белого дома, ни Конгресс не рискнуть спровоцировать социальный взрыв в ФРГ ради последней, отчаянной попытки сорвать запуск газопровода.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Я уверен, что американцы не введут санкции против «СП-2» и не будут больше затягивать с сертификацией через своих людей в той же партии «Зеленых». Меркель сделала ловкий ход и тем самым спасла газопровод от дальнейших задержек запуска. Меркель написала челобитную Байдену и Конгрессу с просьбой не вводить санкции и не мешать запуску. Это письмо сейчас обнародовано, хоть и было секретным. Врио канцлера сделала это специально. США злятся, что ФРГ так открыто просит, но немцы отвечают: «Вы не лезьте в энергетическую безопасность Европы, это наши дела, мы сами решим». Небольшая хитрость Меркель подключила к этому диалогу весь немецкий народ и в такой ситуации Вашингтон ничего не сможет сделать», — выразил уверенность Александр Рар.

Политолог добавил, что у США сейчас осталось слишком мало места для маневра. Меркель по-своему загнала оппонентов «Северного потока — 2» в тупик. Даже если американцы все-таки введут свои санкции и надавят на ответственных за сертификацию, они лишь настроят против себя миллионы немцев. А Берлин будет вынужден вопреки запретам из-за океана и риску испортить отношения ускорить сертификацию и запустить газопровод под давлением общественности. Надвигающиеся холода и полупустые хранилища газа лишь добавляют убедительности дипломатичной уловке врио канцлера.

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