Российский президент высоко оценил усилия Центробанка по борьбе с инфляцией

Москва, 30 ноября. Последовательность и дальновидность Центрального банка РФ вызвала восхищение у российского лидера Владимира Путина.

Глава государства в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» обратил внимание, что ЦБ руководствуется соображениями снижения инфляции, когда принимает дальнейшие решения. По его словам, Центробанк хорошо справляется с регулированием банковской сферы.

«В области денежно-кредитной политики Банк России выдерживает линию на сдерживание инфляции, на своевременное и четкое регулирование банковской сферы», — подчеркнул Путин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее выразила мнение, что восстановление низкого уровня инфляционных ожиданий может занять гораздо больше времени, чем борьба с инфляцией