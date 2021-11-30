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Российский президент высоко оценил усилия Центробанка по борьбе с инфляцией

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 16:47
Экономика
Российский президент высоко оценил усилия Центробанка по борьбе с инфляцией
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 30 ноября. Последовательность и дальновидность Центрального банка РФ вызвала восхищение у российского лидера Владимира Путина.

Глава государства в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» обратил внимание, что ЦБ руководствуется соображениями снижения инфляции, когда принимает дальнейшие решения. По его словам, Центробанк хорошо справляется с регулированием банковской сферы.

«В области денежно-кредитной политики Банк России выдерживает линию на сдерживание инфляции, на своевременное и четкое регулирование банковской сферы», — подчеркнул Путин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее выразила мнение, что восстановление низкого уровня инфляционных ожиданий может занять гораздо больше времени, чем борьба с инфляцией

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Все новости / Экономика / Российский президент высоко оценил усилия Центробанка по борьбе с инфляцией
путин банк россии центробанк инфляция денежно-кредитная политика
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