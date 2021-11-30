В ОАЭ освободили из тюрьмы турецкого бизнесмена, обвиненного в терроризме

Анкара, 30 ноября. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) освободили турецкого бизнесмена Мехмета Али Озтюрка, который находился под стражей с февраля 2018 года.

В интервью Middle East Eye предприниматель пояснил, что был отпущен в рамках ежегодной амнистии, подписанной президентом ОАЭ Халифой бин Заидом Аль Нахайяном. Озтюрк выразил радость от возвращения в родную страну к своей семье.

BREAKING — UAE releases Turkish businessman Mehmet Ali Öztürk after more than three years in Emirati custody



• Öztürk arrived in Turkey last night following a pardon issued by the UAE president



• The decision to release Öztürk came after MBZ visit https://t.co/9BH59uzMIx — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 30, 2021

Решение о его помиловании было принято вскоре после договоренности между Абу-Даби и Анкарой о восстановлении дипломатических отношений, разорванных около десяти лет назад. Как сообщил ранее один из турецких чиновников, освобождение Озтюрка было одним из ожидаемых последствий недавней встречи наследного принца Эмиратов Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Бизнесмен был арестован в Дубае и заключен в тюрьму на пожизненный срок по обвинению в финансировании одной из террористических группировок в Сирии, а также незаконном въезде в эту страну. В последнем случае эмиратские власти явно не имели права предъявить подобные претензии — расстояние между ОАЭ и Сирией составляет около 2 000 км.

Madem Birleşik Arap Emirlikleriyle ilişkiler düzeliyor...#MehmetAliÖZTÜRK'ün esareti bitirilmelidir. Bu iş çok uzadı. Türk - İslam camiası bu konuda huzursuz! Yardımsever bir işadamı olan ''Mehmet Ali Öztürk'' serbest bırakılmalıdır@MohamedBinZayed

Freedom for MehmetAliOzturk pic.twitter.com/6tIB32uPw4 — Yesevi Alperenler Derneği (@YeseviAlpDer) November 24, 2021

Ряд турецких чиновников подчеркнул, что выдвинутые против Озтюрка обвинения были необоснованными, поскольку ОАЭ не представили сколь-либо убедительных доказательств для такого серьезного приговора. Наравне с правозащитниками они предположили, что предприниматель стал жертвой политического противостояния двух стран. При этом, по словам Озтюрка, в его отношении применяли пытки, держали в одиночной камере и регулярно вызывали на допросы, причем интересовала следователей и информация о турецком президенте. Такие шаги сторонники бизнесмена назвали серьезным нарушением прав человека.

При этом Эмираты начали вести следствие и в отношении его сына Абдаллы, в то время проходившего обучение в США. По их инициативе ФБР начало расследование, и, хотя никаких признаков состава преступления не было выявлено, студент из-за угрозы своей безопасности бросил университет и вернулся в Турцию.