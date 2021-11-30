Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 17:38
17:34
Армия
Патрушев: никаких необоснованных передвижений ВС РФ у границы с Украиной нет
17:34
Общество
Журналист Малькевич: Кто руками антиваксеров развязывает у нас «гражданскую войну»
17:32
Весь мир
Известный турецкий оппозиционер отправлен в тюрьму за контакты с иностранными дипломатами
17:29
Политика
Депутат Негулевский начал выступление в Верховной раде Украины с нецензурной лексики
17:28
Шоу-бизнес
Тяжелобольного Зайцева привели на закрытие светского мероприятия
17:23
Экономика
Путин исключил вероятность возврата к золотому эквиваленту
17:18
Происшествия
Пожилая пациентка погибла при падении с четвертого этажа больницы в Благовещенске
17:18
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельного наезда грузовика на пешеходов в Рязани
17:17
Происшествия
Нижегородца будут судить в Подмосковье за кражу антикварных книг и скрипки
17:17
Шоу-бизнес
Врач Александр Мясников боялся отношений сына с «губастой» девушкой
Все новости

В ОАЭ освободили из тюрьмы турецкого бизнесмена, обвиненного в терроризме

Весь мир
В ОАЭ освободили из тюрьмы турецкого бизнесмена, обвиненного в терроризме
stocksnap.io  / 

Анкара, 30 ноября. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) освободили турецкого бизнесмена Мехмета Али Озтюрка, который находился под стражей с февраля 2018 года.

В интервью Middle East Eye предприниматель пояснил, что был отпущен в рамках ежегодной амнистии, подписанной президентом ОАЭ Халифой бин Заидом Аль Нахайяном. Озтюрк выразил радость от возвращения в родную страну к своей семье.

Решение о его помиловании было принято вскоре после договоренности между Абу-Даби и Анкарой о восстановлении дипломатических отношений, разорванных около десяти лет назад. Как сообщил ранее один из турецких чиновников, освобождение Озтюрка было одним из ожидаемых последствий недавней встречи наследного принца Эмиратов Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Бизнесмен был арестован в Дубае и заключен в тюрьму на пожизненный срок по обвинению в финансировании одной из террористических группировок в Сирии, а также незаконном въезде в эту страну. В последнем случае эмиратские власти явно не имели права предъявить подобные претензии — расстояние между ОАЭ и Сирией составляет около 2 000 км.

Ряд турецких чиновников подчеркнул, что выдвинутые против Озтюрка обвинения были необоснованными, поскольку ОАЭ не представили сколь-либо убедительных доказательств для такого серьезного приговора. Наравне с правозащитниками они предположили, что предприниматель стал жертвой политического противостояния двух стран. При этом, по словам Озтюрка, в его отношении применяли пытки, держали в одиночной камере и регулярно вызывали на допросы, причем интересовала следователей и информация о турецком президенте. Такие шаги сторонники бизнесмена назвали серьезным нарушением прав человека.

При этом Эмираты начали вести следствие и в отношении его сына Абдаллы, в то время проходившего обучение в США. По их инициативе ФБР начало расследование, и, хотя никаких признаков состава преступления не было выявлено, студент из-за угрозы своей безопасности бросил университет и вернулся в Турцию.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / В ОАЭ освободили из тюрьмы турецкого бизнесмена, обвиненного в терроризме
турция расследование оаэ
Комментировать