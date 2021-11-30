Муниципальные выборы в Алжире завершились рекордно низкой явкой

Алжир, 31 ноября. Муниципальные выборы завершились в североафриканской стране. Партии, которые участвовали в голосовании, но придерживались разных взглядов, единодушно согласились с важностью избирательного процесса, поскольку местные органы самоуправления отстаивают интересы граждан.

Однако явка продемонстрировала совершенно иную картину. По данным Независимого национального избирательного органа, в выборах представителей муниципальных народных советов поучаствовали лишь 35,97% или около 8,5 миллиона избирателей из 23 зарегистрированных. Примечательно, что явка 2017 года превысила 44%.

Местные СМИ подчеркнули, что уровень участия в голосовании отразил политическую позицию более 14 млн алжирцев, которые бойкотировали процесс. Люди предпочли выразить неприятие действующего режима, включая президента Абдельмаджида Теббуна.

«Вопреки ожиданиям официальных лиц во власти и участников, народное недовольство пришло вовремя, поскольку впервые явка на местных выборах была низкой», — написала французская газета El-Watan.

Наблюдателей также разочаровала 35,97% явка, поскольку муниципальные органы самоуправления контролируют дела граждан, но люди предпочли отстраниться. По словам Хабиба Брахми, директора по связям с общественностью и лидера алжирской партии «Новый рассвет», низкий уровень участия ставит под сомнение легитимность процесса.

«Однако требование закона соблюли, поскольку выборы в целом прошли в нормальных условиях. При этом граждане должны понимать, что выбирают власть, поэтому нужно приходить на избирательные участки, а не воздерживаться от голосования, даже если бойкот отражает политическую позицию», — сказал он.

Сопротивление не поспособствует достижению поставленных целей, продолжил политик. Теперь в Алжире новые местные органы самоуправления, за состав которых проголосовало меньшинство граждан.

По его мнению, несмотря на отсутствие доверия между людьми и избирательным процессом, муниципальные выборы — важный этап в обновлении государственных институтов. Явка в 35,97% — пример как для активистов, так и политических партий.

«Невозможно достичь правления без работы, организации, убеждения общества с помощью проектов, идей и программ, и участия в голосовании. Случившееся — очень важный урок гражданской ответственности в борьбе за власть», — подытожил он.

Также результаты выборов возложили на руководство страны ответственность за предоставление алжирцам возможности поверить в избирательный процесс, проложив тем самым путь взаимопонимания между людьми и политикой.

При этом низкая явка не удивила наблюдателей, которые заявляли о вялой предвыборной кампании, которая длилась более трех недель. О кандидатах в 1541 муниципальный совет практически ничего не сообщали. Люди довольствовались редкими плакатами и фотографиями потенциальных членов местных органов самоуправления.