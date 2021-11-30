Градский просил повременить со свадьбой 17 лет состоявшую с ним в отношениях Коташенко

Москва, 30 ноября. Композитор Александр Градский незадолго до смерти официально оформил отношения с Мариной Коташенко, с которой прожил 17 лет. Пойти на этот шаг его уговорила возлюбленная.

В начале осени Градский лечился от коронавируса, после выписки он восстанавливал здоровье. Как сообщил MK.ru со ссылкой на источники в окружении семьи, именно Коташенко после его болезни настояла на браке. Сам исполнитель просил повременить с церемонией.

«Куда ты торопишься?» — говорил он.

Друзья пары подозревали, что в отношениях супругов появились трудности еще до болезни артиста. Градский призывал спутницу не торопиться с оформлением отношений, объясняя, что детей он всем уже обеспечил. Несмотря на просьбы композитора «притормозить», Коташенко и Градский поженились. Однако церемония была скромной и без пиршеств.

Градского не стало 28 ноября. Незадолго до смерти он попал в больницу с подозрением на инсульт. Врачи до последнего боролись за жизнь артиста, но спасти его не удалось. Композитору было 72 года.