Путин ожидает от банков большей доступности кредитов для бизнеса

Москва, 30 ноября. Доступность кредитов для бизнеса должна постоянно повышаться, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Уверенное финансовое положение позволяет отечественным банкам увеличивать кредитование реального сектора.

«Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для устойчивых, растущих предприятий и организаций, привлекающих средства на развитие производств, создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест», — подчеркнул глава государства.

Банкам следует внимательно оценивать кредитные качества заемщиков, независимо от их формы собственности, добавил Путин.

Предприниматели из наиболее пострадавших от пандемии отраслей ранее сообщили о трудностях при оформлении льготных кредитов под 3% годовых по программе «ФОТ 3.0».