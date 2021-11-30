Елена Драпеко исключила Басту и Oxxxymiron из списка пропагандирующих наркотики рэперов

Москва, 30 ноября. Рэперы Баста и Oxxxymiron не входят в список артистов, рискующих оказаться в суде из-за пропаганды наркотиков. Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что музыкантам не грозят разбирательства.

Парламентарий высказалась о ситуации с привлечением рэперов к ответственности за пропаганду наркотиков в их творчестве. Зампред комитета нижней палаты парламента по культуре отметила, что силовики имеют право обратить внимание на некоторых звезд, которые могут столкнуться с разбирательствами.

«Хочу сказать, что у нас, у Басты и у Оксимирона, насколько я помню, такого (пропаганды наркотиков. — Прим. ФАН) не было в текстах. Они о другом пели», — передает слова Драпеко радиостанция «Говорит Москва».

Рэпер Моргенштерн на днях в спешке покинул страну после высказывания председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что музыкант «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

А ранее Зюзинский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении российского рэп-исполнителя OG Buda (Григория Ляхова). Музыканта обвиняют в пропаганде наркотических средств в интернете.