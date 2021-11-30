Губерниев запустил флешмоб в поддержку бросившего перчатку в канадского хоккеиста Панарина

Москва, 30 ноября. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев запустил флешмоб в поддержку российского хоккеиста Артемия Панарина, выступающего в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс».

По словам Губерниева, Панарин в ответ на негативные высказывания о России запустил в перчатку в канадца Брэда Маршана из «Бостона». Команда «Нью-Йорк Рейнджерс» победила в том мачте благодаря шайбе, которую забросил Панарин, отметил Губерниев.

«А я, друзья, объявляю флешмоб #fromRussiawithGlove. Поддержим российский хоккей! Артемия Панарина! Поддержим Россию», — заявил комментатор.

Россиянин был удален с матча и позже оштрафован на пять тысяч долларов. Губерниев заступился за хоккеиста и запустил флешмоб в его поддержку #fromRussiawithGlove. По его словам, Маршанду пришлось бы хуже, не будь он на скамейке запасных, а за «грязные слова» надо отвечать.

Ране сообщалось, что форвард американского клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин включен в расширенный список хоккеистов сборной России на Олимпиаду в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).