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Дипломат Гаврилов: НАТО сознательно возвращается к сценариям противостояния в Европе

Армия
Дипломат Гаврилов: НАТО сознательно возвращается к сценариям противостояния в Европе
twitter.com  /  Konstantin Gavrilov

Вена, 30 ноября. Страны Североатлантического альянса сознательно возвращаются к сценариям биполярного противостояния на территории Европы, что чревато «ужасающими последствиями», считает глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, НАТО расширяет свою военную инфраструктуру, приближаясь к границам РФ. Более того, в Европе могут появиться американские ракеты средней дальности, добавил Гаврилов.

«Континент становится заложником вольных решений и действий США. Вопрос — кому это выгодно?» — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США со всех сторон обложили Россию своими военными базами. Более того, Вашингтон нагнетает антироссийскую военную истерию, считает он.

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россия нато константин гаврилов европа
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