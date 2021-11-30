Режиссер Владимир Бортко рассказал об удивительном таланте актера Александра Лыкова

Советский и российский актер театра и кино Александр Лыков сегодня празднует свой 60-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН юбиляра поздравил режиссер, сценарист, продюсер, политический деятель, народный артист России Владимир Бортко.

Собеседник поделился впечатлениями от сотрудничества с артистом на одном из проектов, впоследствии получившем всенародную любовь.

«Мы с ним работали в очень тяжелое время. Начинали снимать первые серии «Ментов». Он там играл Казанову. Я снял две серии под псевдонимом Ян Худокормов. Тем не менее я получил колоссальное удовольствие от работы с этим актером. Он очень талантливый человек. В одной из серий у него был монолог. Он длился минут пять, и на подготовку у него было столько же времени. Я смотрел, как он играет, и удивлялся. Это потрясающая способность — мгновенно включиться и выдать чужую жизнь за свою», — сообщил режиссер.

Владимир Бортко также рассказал, что изначально он познакомился с Александром Лыковым, так сказать, заочно.

«Я видел его в телевизионном фильме. Был такой жанр — кино-спектакль. По-моему, он был еще студентом. Это была пьеса английского драматурга. Он там играл английского короля. Это было очень здорово. Я тогда обратил внимание. Потом я с ним встретился в тяжелые времена, когда мы все зарабатывали деньги, но это никак не сказалось на качестве его игры. Наоборот, он играл совершенно блистательно», — сказал собеседник ФАН.

facebook.com / Vladimir Bortko

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес юбиляра.

«Он — очень талантливый человек. Я желаю ему многих лет жизни и очень много ролей. Более того, я завидую режиссерам, с которыми он будет работать», — подытожил народный артист России.

Ранее актер Евгений Миронов в беседе с ФАН рассказал, как отмечает свой 55-й день рождения. По словам артиста, знаменательную дату он встречает за работой на прогоне спектакля «Мастер и Маргарита».