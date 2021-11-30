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Певица Кети Топурия застряла в пробке в дубленке винного цвета с плюшевым мехом
Шоу-бизнес
Певица Кети Топурия застряла в пробке в дубленке винного цвета с плюшевым мехом
instagram.com  /  @keti_one_official

Москва, 30 ноября. Экс-участница поп-коллектива А'Studio сейчас ведет сольную карьеру и вполне успешна. Полжизни, по ее словам, проходит на гастролях. В прошлом году артистка забеременела — на сцене ее было не видно долгое время. Сын с библейским именем Адам появился на свет в начале года, пишет Teleprogramma.pro.

От прошлых отношений у певицы осталась дочь Оливия. Свободное время артистка старается полностью посвятить наследникам. Но осенью этого года Топурия отыграла концерт в Дубае, а затем и в Кремле. Сейчас у звезд период, который называется «новогодний чес». Съемки, корпоративы, концерты. Теперь Топурию можно будет чаще увидеть на сцене.

В последний день осени она появилась в джинсах с высокой посадкой и дубленке винного оттенка с плюшевым мехом внутри. Образ вокалистка дополнила солнцезащитными очками. Стоит отметить, что наряд эффектно подчеркнул ее талию. Певица позировала в респектабельном автомобиле и призналась, что пробки ее очень утомили.

«Еду уже два часа. Люблю в декабре ездить на съемки», — подписала пост артистка.

Поклонники восхитились внешним видом Топурии. Комплиментов было немало, ведь дубленки — настоящий писк сезона. В них уже были замечены и Алла Пугачева, и Светлана Лобода, а также другие модницы.

«Вы такая, какая-то нереальная»;

«Вы всегда прекрасны»;

«Кети, у вас шикарные образы»;

«Что за стиляга»;

«Просто шикарная талия»;

«Какая у вас дубленочка», — наперебой писали подписчики певицы.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф, по словам Мэри Краймбрери, боготворил Кэти Топурию.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Кети Топурия застряла в пробке в дубленке винного цвета с плюшевым мехом
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