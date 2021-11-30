Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 17:37
17:34
Армия
Патрушев: никаких необоснованных передвижений ВС РФ у границы с Украиной нет
17:34
Общество
Журналист Малькевич: Кто руками антиваксеров развязывает у нас «гражданскую войну»
17:32
Весь мир
Известный турецкий оппозиционер отправлен в тюрьму за контакты с иностранными дипломатами
17:29
Политика
Депутат Негулевский начал выступление в Верховной раде Украины с нецензурной лексики
17:28
Шоу-бизнес
Тяжелобольного Зайцева привели на закрытие светского мероприятия
17:23
Экономика
Путин исключил вероятность возврата к золотому эквиваленту
17:18
Происшествия
Пожилая пациентка погибла при падении с четвертого этажа больницы в Благовещенске
17:18
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельного наезда грузовика на пешеходов в Рязани
17:17
Происшествия
Нижегородца будут судить в Подмосковье за кражу антикварных книг и скрипки
17:17
Шоу-бизнес
Врач Александр Мясников боялся отношений сына с «губастой» девушкой
Все новости

Путин прокомментировал реакцию США на испытания китайского гиперзвукового оружия

Армия
Путин прокомментировал реакцию США на испытания китайского гиперзвукового оружия
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 30 ноября. Китайские специалисты недавно провели успешные испытания гиперзвукового оружия, однако реакция США на это уже известна. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время инвестиционного форума «Россия зовет!» 30 ноября.

По его словам, Соединенные Штаты «чуть-чуть впереди». Однако они об этом не говорят и «никто об этом не шумит», подчеркнул он.

«Мы видели реакцию наших американских партнеров на этот счет. Но мы-то знаем, что американские партнеры чуть-чуть все-таки впереди по созданию гиперзвукового оружия», — уточнил Путин.

Кроме этого, президент анонсировал появление нового гиперзвукового оружия в российских войсках. Ракета поступит на вооружение Военно-морского флота РФ уже в начале 2022 года, добавил Владимир Путин.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Путин прокомментировал реакцию США на испытания китайского гиперзвукового оружия
путин сша китай испытания гиперзвуковое оружие
Комментировать