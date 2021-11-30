Путин прокомментировал реакцию США на испытания китайского гиперзвукового оружия

Москва, 30 ноября. Китайские специалисты недавно провели успешные испытания гиперзвукового оружия, однако реакция США на это уже известна. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время инвестиционного форума «Россия зовет!» 30 ноября.

По его словам, Соединенные Штаты «чуть-чуть впереди». Однако они об этом не говорят и «никто об этом не шумит», подчеркнул он.

«Мы видели реакцию наших американских партнеров на этот счет. Но мы-то знаем, что американские партнеры чуть-чуть все-таки впереди по созданию гиперзвукового оружия», — уточнил Путин.

Кроме этого, президент анонсировал появление нового гиперзвукового оружия в российских войсках. Ракета поступит на вооружение Военно-морского флота РФ уже в начале 2022 года, добавил Владимир Путин.