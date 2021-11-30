Нижегородца будут судить в Подмосковье за кражу антикварных книг и скрипки

Москва, 30 ноября. Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала расследование уголовного дела в отношении жителя Нижегородской области.

Как пояснила Волк, по версии следствия, злоумышленник совершил кражу во время выполнения ремонтных работ в доме, расположенном в одном из дачных некоммерческих партнерств в городском округе Солнечногорск. Он дождался, когда хозяева покинут дом, и похитил оттуда более 30 антикварных книг и журналов, бронзовый подсвечник, амбарный замок, церковную утварь, а также старинную скрипку, сообщает infoce-klin.ru.

Совершенное преступление подпадает под часть 3 статьи 158 УК РФ. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направлено в Солнечногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу и вынесения приговора.

Ранее ФАН сообщал о том, что полицейские Московской области поймали уроженца Мордовии, подозреваемого в серии краж велосипедов в Красногорске. Мордовского похитителя велосипедов удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения.