Иван Ургант трогательно спел песню в память об Александре Градском

Москва, 30 ноября. Смерть композитора Александра Градского шокировала его поклонников и коллег. Телеведущий Иван Ургант не смог проигнорировать трагическое событие и выступил с песней артиста в своем шоу в память о музыканте.

В последнем выпуске «Вечернего Урганта» телеведущий выступил с трогательной речью в память об артисте, ушедшем из жизни в возрасте 72 лет. Ургант выбрал «Песню о корабле» из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».

«Мы с группой «Фрукты» решили исполнить нашу любимую композицию из репертуара Александра Борисовича. За качество исполнения мы не переживаем, поскольку знаем, что ему эта версия в любом случае бы не понравилась», — грустно пошутил Ургант.

Градскому нравилась эта песня, но, по его словам, многим слушателям было тяжело понять ее смысл, пишет «Вечерняя Москва». При этом композиция после выхода фильма стала настоящим хитом.

Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Незадолго до смерти артиста доставили в больницу с подозрением на инсульт.