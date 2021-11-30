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Россияне смогут получить бесплатный доступ к социально значимым ресурсам с 1 декабря

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 16:29
Экономика
Россияне смогут получить бесплатный доступ к социально значимым ресурсам с 1 декабря
pixabay.com

Москва, 30 ноября. Возможность бесплатно пользоваться социально значимыми ресурсами откроется для россиян с начала декабря. Иными словами, доступ к таким сайтам будет открыт даже при нулевом балансе на счете, пишут «Известия».

Эксперимент по предоставлению «бесплатного» социального интернета начался весной прошлого года. Нынешним летом тестовый период было решено продлить до декабря 2021 года. Список ресурсов, участвующих в проекте и попадающих под действие закона, составлен и утвержден Правительством России.

Согласно требованию, такие сайты должны быть созданы или контролироваться российскими гражданами, которые осуществляют свою деятельность на территории страны. Порталы могут размещаться в зонах .ru, .su, .рф или .дети. Кроме того, не менее 50% их аудитории должны находиться в пределах России.

В утвержденный кабмином перечень вошли сайты госорганов и органов местного самоуправления, портал «Госуслуги», новостные агрегаторы, поисковые сервисы. Список также включает некоторые социальные сети и отдельные интернет-магазины. Всего в списке числится 371 ресурс.

Российские операторы сотовой связи ранее отказались от тарифов с безлимитным интернетом. Теперь эта опция недоступна для новых абонентов.

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