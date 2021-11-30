Пианистка Валентина Лисица снова выступит в ДНР

Донецк, 30 ноября. 18 декабря в донецкой филармонии выступит известная и горячо любимая в ДНР пианистка Валентина Лисица.

Вместе с супругом Алексеем Кузнецовым она исполнит первую сюиту Рахманинова для двух фортепиано и завершит Год русской культуры в ДНР. Совместно с Ольгой Зорькиной (скрипка) и Ириной Нифонтовой (виолончель) Валентина исполнит также элегическое трио №2 Рахманинова.

В дуэте с Кузнецовым Лисица выиграла в 1991 году главный приз международного конкурса фортепианных дуэтов Dranoff International Two Piano Competition, напоминает информационное агентство «Новороссия».

Ранее в беседе с ФАН знаменитый пианист Даниил Крамер рассказал о своем отношении к джазовой музыке. Маэстро совсем не считает джаз элитарным искусством.