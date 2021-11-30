Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 19:09
19:07
Происшествия
Эвакуацию из саратовского аэропорта Гагарин сняли на видео
19:02
Спорт
Милонов раскритиковал футболиста «Локомотива» за слова о сборной России
19:02
Экономика
Челябинцы выставили на продажу гнедого жеребца стоимостью 400 млрд рублей
19:00
Общество
Главные новости дня: 30 ноября
19:00
Видео
В Японии открылся дом для игр и общения с кошками
18:57
Общество
Хакасские цветоводы дали советы по уходу за комнатными растениями зимой
18:53
Экономика
Волна банкротств накрыла Тюменскую область
18:46
Общество
Немецкий журналист назвал двух американцев, ответственных за пандемию COVID-19
18:46
Общество
Россия ввела обязательный карантин для прибывающих из ряда стран Африки туристов
18:44
Общество
Пациентов нижегородского ковидного госпиталя начали исповедовать в палатах
Все новости

Пианистка Валентина Лисица снова выступит в ДНР
Общество
Пианистка Валентина Лисица снова выступит в ДНР
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 30 ноября. 18 декабря в донецкой филармонии выступит известная и горячо любимая в ДНР пианистка Валентина Лисица.

Вместе с супругом Алексеем Кузнецовым она исполнит первую сюиту Рахманинова для двух фортепиано и завершит Год русской культуры в ДНР. Совместно с Ольгой Зорькиной (скрипка) и Ириной Нифонтовой (виолончель) Валентина исполнит также элегическое трио №2 Рахманинова.

В дуэте с Кузнецовым Лисица выиграла в 1991 году главный приз международного конкурса фортепианных дуэтов Dranoff International Two Piano Competition, напоминает информационное агентство «Новороссия».

Ранее в беседе с ФАН знаменитый пианист Даниил Крамер рассказал о своем отношении к джазовой музыке. Маэстро совсем не считает джаз элитарным искусством.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пианистка Валентина Лисица снова выступит в ДНР
донбасс донецк классическая музыка пианистка
Комментировать