Производители систем отопления потребовали ограничить экспорт металлов, чтобы насытить рынок

Генеральный директор АО «Изотерм» Виктория Нестерова рассказала в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», с какими проблемами сталкиваются мелкие и средние промышленные предприятия. Среди наиболее острых предприниматель выделила несбалансированную ценовую политику на продукцию отечественных производителей металлов и недобросовестную конкуренцию в госзаказе.

Основным фактором, который повлиял на сдерживание роста производства в 2021 году в компании «Изотерм», производящей тепловые конвекторы, по словам Виктории Нестеровой, стало многократное повышение стоимости цветных металлов.

«Мы завязаны на цветные металлы, а они подорожали в этом году ровно на 300%», — подчеркнула предприниматель.

При этом компания испытывала острый дефицит в его поставках, поскольку, пользуясь сложившейся рыночной конъюнктурой, отечественные производители металла направили большую часть своей продукции на экспорт. В результате металл «Изотерму» пришлось покупать в Узбекистане.

Причины сложившейся ситуации с дефицитом металла на внутреннем российском рынке и многократным ростом его стоимости эксперт видит в отсутствии должного государственного регулирования цен на ресурсы.

«В Германии, сказали нам, не будет ни одной поставки металлопродукции за рубеж, потому что стоит запрет на экспорт, так как имеется дефицит на внутреннем рынке. У нас противоположная ситуация — производители металла экспортируют его за рубеж, невзирая на то, что отечественные предприятия испытывают в нем острый дефицит. Эту проблему нужно регулировать на государственном уровне», — считает гендиректор «Изотерма».

В результате дефицита металла компания, по словам Ольги Нестеровой, стояла на пороге остановки производства. К счастью, этого не произошло, но производитель конвекторов вынужден был сократить затраты на маркетинг и другие производственные процессы. Кроме этого, в условиях падения маржинальности бизнеса компания вынуждена была несколько раз повышать стоимость своей продукции.

«Мы трижды поднимали цену на свою продукцию: сначала на 7%, потом на 10%, потом еще раз на 10%. Однако это не компенсирует наши убытки при том росте инфляции, который мы наблюдаем», — пояснила предприниматель.

Среди негативных тенденций, которые влияют на развитие среднего и малого бизнеса Ольга Нестерова отметила стремительный рост числа государственных предприятий, с которыми частным компаниям конкурировать очень сложно. При этом госзаказ, который призван расширить доступ частного бизнеса к государственным деньгам, по словам эксперта, не оправдывает ожиданий предпринимателей. По словам Ольги Нестеровой, они не редко видят, как техзадание торгов формируется под определенного участника или в техзадании прописываются трудноисполнимые условия, которые сразу отсекают мелкие предприятия, и госзаказ уходит к посредникам.

«В результате до реального производителя доходит малая доля госзаказа», — рассказала гендиректор «Изотерма».

Пресс-служба ПАО «Северсталь» /

Большую сложность для средних предприятий, по словам Виктории Нестеровой, создает излишняя регламентированность условий работы с Гособоронзаказом. Регламенты, которые до мелочей прописывают, сколько «гвоздей или шурупов» должно быть использовано при изготовлении той или иной продукции, очень усложняют финансовую отчетность предприятия-производителя.

«Кто придумал эти специальные счета? У нас периодически принимаются такие решения, которые потом отбирают возможность работы для добропорядочных предпринимателей», — сокрушается предприниматель.

Вообще, предпринимательство — это постоянная боль, считает Ольга Нестерова. И чтобы человеку быть успешным в бизнесе, она рекомендует начинающему предпринимателю полюбить ту боль, которую будет причинять ему его дело.