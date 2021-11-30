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Малахов рассказал об отношениях Градского с матерью

Общество
Малахов рассказал об отношениях Градского с матерью
Prt Scr youtube.com  /  Голос / The Voice Russia

Москва, 30 ноября. Телеведущий Андрей Малахов признался, что мать Тамара имела особенное значение для композитора Александра Градского. По словам шоумена, музыкант хотел быть похоронен рядом с ней.

Градский скончался в возрасте 72 лет 28 ноября — именно на эту дату выпал День матери. Малахов рассказал, что музыкант всегда был близок со своей родственницей. Она с любовью относилась к искусству и потому отдала сына в музыкальную школу, а сама поступила в ГИТИС.

Градский потерял мать, когда ему было всего 16 лет — тогда он взял себе ее фамилию и сделал знаменитой. Малахов отметил, что композитор желал быть похороненным рядом с ей.

«Его просьба быть похороненным рядом с матерью в Москве на Кузьминском кладбище будет исполнена», — заявил телеведущий в эпизоде ток-шоу «Прямой эфир», посвященном жизни композитора.

Смерть Градского вызвала интерес к его наследству — музыкант решился на свадьбу с возлюбленной лишь незадолго до своей кончины. Адвокат Сергей Жорин объяснил, сможет ли вдова композитора Марина Коташенко претендовать на имущество супруга.

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малахов градский композитор
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