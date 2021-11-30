Путин: санкции Запада против КНР противоречат международному праву

Москва, 30 ноября. Ограничительные меры в отношении Китая являются несправедливыми, а также противоречат международному праву, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Соответствующим заявлением он поделился во время инвестиционного форума «Росси Зовет!». Так он прокомментировал вопрос участников мероприятия, не рассматривает ли Москва наращивание Пекином военного потенциала в качестве угрозы национальной безопасности.

«Знаете, меня пугают Китаем, начиная с 2000 года. С тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику в отношении Китая... Она (политика ряда стран в отношении Китая — Прим. ред.), на мой взгляд, уже поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно неоправданные и...противоречащие нормам международного права», — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства рассказал, что Россия будет сокращать долю доллара в международных расчетах. По его словам во время форума «Россия зовет!», политика США подрывает доверие к доллару как к резервной валюте.