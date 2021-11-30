Маленького ослика с переломами ног успешно прооперировали в Москве

Искалеченного осленка возле мертвой матери нашли на обочине трассы в Северной Осетии. Животных сбила машина. Чтобы спасти малыша, волонтеры транспортировали его в московскую клинику. Ослика удалось спасти.

Житель Владикавказа Эдуард обнаружил искалеченного осленка на одной из трасс в Северной Осетии. Рядом с малышом была его мертвая мать. Несчастных животных сбила машина, после чего скрылась с места преступления. После увиденного, мужчина отвез ослика в ветеринарную клинику, где ему сделали обследование.

«По результатам рентгена было выявлено, что у ослика сломаны грудная и тазовая конечности левой стороны. Также ослику были произведены необходимые мероприятия — это обезболивающее, антибиотики», — рассказала волонтер Дарина Белокурова.

По словам Дарины, в республике отсутствуют необходимые специалисты и оборудование для дальнейших операции и лечения. Сотрудники владикавказской группы помощи животным «Бездомных.NET» приняли решение найти возможность прооперировать ослика во чтобы то ни стало. Зоозащитники открыли сбор средств на транспортировку детеныша в Москву.

«Мы нашли на «Авито» перевозчика, грузовое такси, скажем так, коневозку. В фургоне камера — водитель смотрит на ослика всю дорогу через эту камеру из кабины и останавливается. Он его поил всю дорогу, уколол обезболивающим, чтобы ослик хорошо доехал», — рассказала представитель «Бездомных.NET» во Владикавказе Зарина Кутанина.

Ослика успешно доставили в Москву и провели необходимую операцию, в настоящий момент животное проходит курс реабилитации.

«Врачи удивлялись, как осленок вообще выдержал даже вот эти несколько дней, когда лежал на обочине, как он доехал, как это вообще возможно. Он настолько хотел жить, что мы даже до сих пор поражаемся. Он сейчас в клинике, с ним все хорошо, за ним есть присмотр, уход. Так что все нормально», — добавила Зарина.

Группа «Бездомных.NET» поддерживает связь с московской клиникой. По их данным, в ветлечебнице к ослику очень привязались, поэтому есть шанс, что малыш останется жить там после полного выздоровления.