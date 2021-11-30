Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 19:09
19:07
Происшествия
Эвакуацию из саратовского аэропорта Гагарин сняли на видео
19:02
Спорт
Милонов раскритиковал футболиста «Локомотива» за слова о сборной России
19:02
Экономика
Челябинцы выставили на продажу гнедого жеребца стоимостью 400 млрд рублей
19:00
Общество
Главные новости дня: 30 ноября
19:00
Видео
В Японии открылся дом для игр и общения с кошками
18:57
Общество
Хакасские цветоводы дали советы по уходу за комнатными растениями зимой
18:53
Экономика
Волна банкротств накрыла Тюменскую область
18:46
Общество
Немецкий журналист назвал двух американцев, ответственных за пандемию COVID-19
18:46
Общество
Россия ввела обязательный карантин для прибывающих из ряда стран Африки туристов
18:44
Общество
Пациентов нижегородского ковидного госпиталя начали исповедовать в палатах
Все новости

Маленького ослика с переломами ног успешно прооперировали в Москве

Видео

Искалеченного осленка возле мертвой матери нашли на обочине трассы в Северной Осетии. Животных сбила машина. Чтобы спасти малыша, волонтеры транспортировали его в московскую клинику. Ослика удалось спасти.

Житель Владикавказа Эдуард обнаружил искалеченного осленка на одной из трасс в Северной Осетии. Рядом с малышом была его мертвая мать. Несчастных животных сбила машина, после чего скрылась с места преступления. После увиденного, мужчина отвез ослика в ветеринарную клинику, где ему сделали обследование.

«По результатам рентгена было выявлено, что у ослика сломаны грудная и тазовая конечности левой стороны. Также ослику были произведены необходимые мероприятия — это обезболивающее, антибиотики», — рассказала волонтер Дарина Белокурова.

По словам Дарины, в республике отсутствуют необходимые специалисты и оборудование для дальнейших операции и лечения. Сотрудники владикавказской группы помощи животным «Бездомных.NET» приняли решение найти возможность прооперировать ослика во чтобы то ни стало. Зоозащитники открыли сбор средств на транспортировку детеныша в Москву.

«Мы нашли на «Авито» перевозчика, грузовое такси, скажем так, коневозку. В фургоне камера — водитель смотрит на ослика всю дорогу через эту камеру из кабины и останавливается. Он его поил всю дорогу, уколол обезболивающим, чтобы ослик хорошо доехал», — рассказала представитель «Бездомных.NET» во Владикавказе Зарина Кутанина.

Ослика успешно доставили в Москву и провели необходимую операцию, в настоящий момент животное проходит курс реабилитации.

«Врачи удивлялись, как осленок вообще выдержал даже вот эти несколько дней, когда лежал на обочине, как он доехал, как это вообще возможно. Он настолько хотел жить, что мы даже до сих пор поражаемся. Он сейчас в клинике, с ним все хорошо, за ним есть присмотр, уход. Так что все нормально», — добавила Зарина.

Группа «Бездомных.NET» поддерживает связь с московской клиникой. По их данным, в ветлечебнице к ослику очень привязались, поэтому есть шанс, что малыш останется жить там после полного выздоровления.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Маленького ослика с переломами ног успешно прооперировали в Москве
волонтеры помощь ослик
Комментировать