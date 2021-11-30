Последние кадры с Александром Градским появились в Сети

Москва, 30 ноября. Последние кадры с композитором Александром Градским, появившиеся в Сети, не на шутку встревожили поклонников. Пользователи активно обсуждают недавний выпуск шоу «Голoс».

Несмотря на опасения врачей, Градский продолжал работать на музыкальном проекте, где был наставником. После известий о кончине артиста поклонники именитого исполнителя принялись пересматривать последний эпизод шоу.

Интернет-пользователи обратили внимание, что в выпуске от 26 ноября Градский уже выглядел неважно. Певец давал короткие комментарии и был весьма уставшим. На Градского был направлен вентилятор, чтобы облегчить страдания звезды сцены.

«Видно, что Александру Борисовичу очень плохо. Невозможно на это смотреть»; «Как же он любил свое дело, продолжал заниматься им до конца»; «Огромная потеря, невероятная. Теперь невозможно без слез смотреть проект», — поделились пользователи Сети.

Градский ушел из жизни 28 ноября. Ему было 72 года. Незадолго до смерти артист попал в больницу с подозрением на инсульт. Спасти жизнь именитого исполнителя врачам не удалось.