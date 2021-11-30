Президентский совет Ливии предложил обязать кандидатов принять итоги выборов

Триполи, 30 ноября. Заместитель главы Президентского совета Ливии Абдалла аль-Лафи предложил подготовить проект национальной хартии. Документ обяжет лиц, попавших в окончательный список кандидатов на выборах, принять итоги голосования.

Аль-Лафи озвучил идею во время встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН Яном Кубишем. Стороны обсудили последние события на политической арене в североафриканском государстве.

Замглавы Президентского совета подтвердил, что хартия представляет собой одну из гарантий, которая повысит шансы на успех избирательного процесса. Плебисцит намечен на 24 декабря.

Абдалла аль-Лафи подтвердил полную готовность властей провести президентские и парламентские выборы вовремя и одновременно. Он призвал к консенсусу среди всех участников политического процесса, чтобы обеспечить признание его результатов.

На прошлой неделе председатель Избирательной комиссии Имад ас-Саих допустил возможность переноса плебисцита ввиду нестабильной обстановки в стране. Глава МВД Италии Лучиана Ламоргезе также сомневается в возможности осуществления всеобщего голосования в назначенную дату.