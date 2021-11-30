Командование ВСУ запросило у США практическую военную помощь

Киев, 30 ноября. Украина рассчитывает на практическую военную помощь от США и планирует углублять сотрудничество с американскими партнерами, заявил командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев.

Соответствующее заявление Наев сделал в ходе переговоров с атташе по вопросам обороны при посольстве США полковником Британи Стюарт. Он отметил, что командование ВСУ высоко ценит стратегические отношения с Вашингтоном.

«Мы настроены и дальше развивать наше сотрудничество. С целью получения полных оперативных возможностей нам необходима ваша консультативно-совещательная, экспертная и существенная практическая помощь», – сообщил он.

Стороны также определили приоритеты сотрудничества в сфере безопасности и обороны. В свою очередь Стюарт заверила, что США готовы к продолжению оказания поддержки и практической помощи Украине.

Ранее в Кремле заявили, что Россия глубоко обеспокоена провокациями ВСУ с применением полученного от Запада оружия на линии соприкосновения в Донбассе. Известно, что Канада рассматривает вопрос об усилении военной помощи ВСУ, передает RT.