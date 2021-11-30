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Президент России отметил негативное влияние политики США на курс доллара

Экономика
Президент России отметил негативное влияние политики США на курс доллара
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 ноября. Россия будет сокращать долю доллара в международных расчетах. Об этом сказал президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках выступления на форуме «Россия зовет!».

Политика Соединенных Штатов подрывает доверие к доллару как к резервной валюте. Такое мнение высказал политик. По его словам, РФ не сможет в ближайшее время полностью от него отказаться, однако продолжит снижать его долю в расчетах.

Он также сказал, что волатильность рубля предстоит снизить. По его словам, это необходимо для расчетов с партнерами по бывшему СССР. Путин добавил, что не считает возможном повторный возврат к привязке валют и золотого запаса.

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