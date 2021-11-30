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Путин: разработка гиперзвукового оружия стала ответом России на действия Запада

Армия
Путин: разработка гиперзвукового оружия стала ответом России на действия Запада
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 30 ноября. Российский лидер Владимир Путин заявил, что разработка гиперзвукового оружия стала вынужденным ответом на действия Запада, создающие угрозу для Москвы.

В ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!» президент напомнил, что в 90-е годы прошлого века отношения РФ и западных стран были «почти идиллические». При этом, несмотря на все предупреждения российской стороны, инфраструктура НАТО сегодня подошла к границам государства.

«Дело дошло до того, что в Польше и Румынии теперь размещаются системы противоракетной обороны. А пусковые установки, которые там стоят — МК-41, на них могут быть поставлены и Tomahawk — ударные системы. Но это же создает для нас угрозы», — заявил Путин.

Он пояснил, что в ответ на эти действия Россия была вынуждена начать разработку гиперзвукового оружия. По его словам, уже в начале 2022 году ВМФ РФ получит на вооружение новые ракеты с максимальной скоростью 9 Махов.

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