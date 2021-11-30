Путин: разработка гиперзвукового оружия стала ответом России на действия Запада

Москва, 30 ноября. Российский лидер Владимир Путин заявил, что разработка гиперзвукового оружия стала вынужденным ответом на действия Запада, создающие угрозу для Москвы.

В ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!» президент напомнил, что в 90-е годы прошлого века отношения РФ и западных стран были «почти идиллические». При этом, несмотря на все предупреждения российской стороны, инфраструктура НАТО сегодня подошла к границам государства.

«Дело дошло до того, что в Польше и Румынии теперь размещаются системы противоракетной обороны. А пусковые установки, которые там стоят — МК-41, на них могут быть поставлены и Tomahawk — ударные системы. Но это же создает для нас угрозы», — заявил Путин.

Он пояснил, что в ответ на эти действия Россия была вынуждена начать разработку гиперзвукового оружия. По его словам, уже в начале 2022 году ВМФ РФ получит на вооружение новые ракеты с максимальной скоростью 9 Махов.