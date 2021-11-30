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Новый очаг африканской чумы свиней выявлен во Владимирской области
Происшествия
Новый очаг африканской чумы свиней выявлен во Владимирской области
pexels.com  /  mali maeder

Владимир, 30 ноября. Во Владимирской области на территории квартала 13/13 ЗАТО города Радужный обнаружен очаг африканской чумы свиней. В соответствии с ветеринарными правилами на территории объявлен карантин до 27 декабря, передает издание «Владимирские ведомости».

Посещение карантинной территории разрешено только производственному персоналу, специалистам государственной ветеринарной службы и персоналу, привлеченному для ликвидации инфицированного животного. Запрещено посещение территории посторонним лицам, реализация животных, продуктов их убоя, кормов, въезд и выезд транспорта и отгрузка продукции. Все, кто не задействован в мероприятиях по ликвидации инфицированного объекта, не имеют права находиться на карантинной территории.

Ранее ФАН рассказывал о вспышке бруцеллеза в нескольких районах Ростовской области. В начале сентября на значительной части региона был введен карантин.

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