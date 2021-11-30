Мода — тоже наша жизнь: стилист Саша Лазарь рассказала, чем интересен «Дом Gucci» и фильмы о моде

До выхода в российский прокат фильма «Дом Gucci» осталась всего пара дней. Отзывы зарубежных зрителей и некоторая критика — Тома Форда, к примеру, — конечно, не особо радуют, однако признайтесь: когда мы слушали плохие отзывы и отказывались смотреть из-за них кино? К тому же градус общественного ажиотажа вокруг одной из самых ожидаемых лент этого года все еще жив. Поэтому в ожидании релиза мы решили обратиться к петербургскому стилисту Саше Лазарь, чтобы спросить, зачем смотреть кино про модную империю и почему нам вообще так интересны фильмы о моде.

Сам итальянский бренд Gucci, как говорит собеседница издания, овеян неким туманом, а его история до сих пор остается таинственной для обывателей, не знакомых с историей моды. Посудите сами: про знаменитую Коко Шанель знает практически каждый, да и об убийстве Джанни Версаче слышали, наверное, многие. Поэтому и неудивительно, что широкая публика ждет раскрытия новой тайны и новых скандалов, — узнать секреты выдающихся людей все-таки всегда любопытно.

«Публике это интересно, потому что это — наша жизнь: каждый из нас ежедневно носит одежду, все мы живем в социально-политическом сообществе, и невозможно не отслеживать его тенденции или игнорировать то, какое влияние оказывает это сообщество. А мода — часть этого сообщества, часть нашего влияния, нашего настроения, — говорит Саша Лазарь. — Есть люди, которые моду игнорируют, но от этого она не перестает существовать. И есть те, кто хочет жить в ногу со временем, быть на волне, не отставать от происходящих событий. Им, конечно, в том числе интересны фильмы о моде — как о современной, так и о моде прошлого. Потому что очень интересно смотреть в ретроспективе на события: видеть, как они повлияли на нашу жизнь тогда и как они влияют на нее сейчас».

фото из личного архива Сашы Лазарь /

Конечно, многим зрителям, в том числе стилистам, интересно видеть на экране результат кропотливой работы художников по костюму, без которых не обходится ни одно кино, будь то история о XX столетии или о сегодняшних днях. Ведь именно за счет визуальных образов — а это одежда, обувь, аксессуары — во-многом передается атмосфера того времени, в которое нас переносит режиссер фильма. И это очень сложно провернуть, утверждает Саша Лазарь.

«Сложность в том, что при создании и стилизации какого-то исторического периода нужно создать такую картинку, чтобы она отсылала нас в прошлое, но при этом оставалась интересной и актуальной сейчас. Она не должна, так сказать, пахнуть нафталином, ей нужно передавать стиль прошлой эпохи и стиль нашего времени. Чаще всего это делается за счет одежды: ее подбирают в стиле нужной эпохи, но с какими-то современными деталями. А вот макияж чаще всего используется именно современный и актуальный, чтобы картинка не устаревала», — делится стилист.

Кадр из фильма «Дом Гуччи» /

Собеседница агентства признается, что ждет «Дома Gucci» больше года и ни за что не пропустит его премьеру. Голливудская лента ей интересна не только с позиции модного разбора, но и как заядлой киноманке — актерский состав, согласитесь, уже вызывает неподдельный интерес. При этом сказать, выйдет ли фильм удачным, сложно, ведь даже основанные на реальных историях картины не обязаны быть полностью таковыми. А уж фильмы о мире моды, таком далеком от простых смертных, тем более.

«В каждом из таких фильмов, конечно, есть художественный вымысел, потому что голая правда частенько не так интересна, ведь она не полна стольких интригующих событий, сколько их показывается в кино. Да даже в книгах все частенько приправляется каким-то вымышленными изюминками и событиями, которых не было, — рассуждает стилист. — Поэтому сложно сказать, насколько достоверно кино о моде, так как все равно каждый создатель фильма определяет эту меру для себя сам. Хотя я очень люблю фильмы, основанные на реальных событиях, мне все же нравится, когда в кино есть крупица правды, того, что происходило на самом деле. А создатели, прикрываясь фразой «основано на реальных событиях», всегда могут увильнуть от исходных событий, и какое процентное соотношение того, что нам показывают на экране, и того, что было на самом деле, никто не скажет. Никто не скажет, сколько здесь правды: 90% или всего лишь 10».

Ранее ФАН делился с читателями списком фильмов о мире моды и дизайна, которые можно посмотреть накануне выхода в прокат «Дома Gucci».