Путин объявил о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекин

Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин объявил о намерении отправиться на открытие Олимпийских игр в Пекин. О своих планах глава государства сообщил на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Власти Китая в середине ноября направили российскому лидеру официальное приглашение на Олимпийские игры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что о возможности поездки будет объявлено после согласования всех деталей.

«Я планировал поехать на открытие [Олимпиады]», — сообщил Путин в ходе выступления во вторник.

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2022 года. Российские спортсмены будут выступать под названием ROC (Russian Olympic Committee) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.