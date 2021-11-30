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Петербуржцев не предупредили о продаже их собственного дома

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Риелтор из Петербурга пытается продать дом за 500 миллионов вместе с жильцами.

Дом в престижном районе Санкт-Петербурга стал местом конфликта между риелторами и собственниками. Специалист по недвижимости решил продать здание в тайне от его владельцев.

Сталинка, расположенная по адресу Савушкина 25, оказалась лакомым кусочком для ушлого агента. Специалист задумала превратить трехэтажное здание 1948-го года постройки в элитный спа-центр или гостиницу.

Правда в своем плане риелтор решила обойти основное требование — согласие собственников. Жильцы напрямую ответили отказом на первое предложение о переселении.

«Она пришла к нам в начале ноября и сказала: «Вы не хотите расселить ваш дом?». Я говорю: «Нет, мы не собирались». Она сказала, что будет покупать квартиры по рыночным ценам и расселит нас. Потом, 9 ноября, на «Циан» появилось объявление: «Продается дом за 600 миллионов рублей», — вспоминает жительница дома, которая пожелала остаться анонимной.

Нежелание переезжать собственники объяснили множеством факторов. Во-первых, в доме живут пожилые люди, которые не могут сменить место жительства по состоянию здоровья. Во-вторых, здесь обитают многодетные семьи, которые не согласны съезжать даже за 30 миллионов рублей.

Несмотря на высказанный отказ, объявление появилось на сайте, а потом подешевело на 100 миллионов рублей. Возмущению жильцов не было предела, но риелтор проигнорировала просьбы петербуржцев.

«Когда мы стали звонить этой даме, она не брала трубку. Я так понимаю, что она уже знала все наши номера телефонов. Дозвонилась только моя дочка ей. Она сказала: «Снимите, пожалуйста, объявление. Никто не продает, об этом разговора даже не было». На что она сказала: «Объявление убирать не буду. Я сейчас быстренько продам», — рассказала собственница Елена Долгих.

Сейчас жители дома по адресу Савушкина, 25 привлекают к резонансному инциденту внимание общественности. Они заявляют, что планируют привлечь к ответственности недобросовестного риелтора.

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