СМИ назвали Байдена причастным к коррупции и подрыву национальных интересов США

Вашингтон, 29 ноября. Президент США Джо Байден получал деньги от крупной китайской энергетической компанией, связанной с правительством КНР. Об этом в своей книге заявляет обозреватель издания The New York Post Миранда Дивайн.

По ее словам, информация о сотрудничестве семьи Байденов с китайским энергетическим конгломератом CFEC была получена из ноутбука Хантера Байдена, который был оставлен в ремонтной мастерской в штате Делавэр весной 2019 года. Информация с жесткого диска лэптопа была скопирована владельцем мастерской и в конце концов оказалась в распоряжении издания The New York Post, куда ее передал адвокат экс-президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Значительную часть переданных прессе сведений составляет информация о финансовых махинациях и коррупционных схемах, в которых участвовал сын нынешнего президента в то время, когда Джо Байден занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы. Одним из таких эпизодов является продвижение в США интересов китайской энергетической компании CFEC.

В мае 2017 года семья Байденов начала своеобразный кастинг на роль управляющего в совместной с CFEC американской компании, утверждает Дивайн. С этой целью Хантер и Джеймс Байдены — сын и брат Джо Байдена, который на тот момент только покинул пост вице-президента США, связались с бизнесменом Тони Бобулински, которого они рассматривали в качестве возможного кандидата на роль публичного руководителя компании.

В результате проведенных переговоров, в которых принимал участие и Байден-старший, кандидатура ветерана военно-морского флота и донора Демократической партии Бобулински была утверждена. В ходе встреч, как сообщил сам Бобулински в интервью FoxNews, Джеймс Байден рассказал ему об усилиях, которые они с Хантером предприняли для CEFC за последние два года, используя имя Джо Байдена для продвижения программы Коммунистической партии Китая «Один пояс, один путь» по всему миру.

Where is Tony Bobulinski? Biden should have been arrested by now. pic.twitter.com/86F9nuZFVC

Менее чем через две недели после встречи с Джо Байденом — 15 мая 2017 года — Бобулински зарегистрировал компанию SinoHawk Holdings LLC, работающую «в глобальной и внутренней инфраструктуре, энергетике, финансовых услугах и других стратегических секторах».

При этом 50% в SinoHawk через зарегистрированную в штате Делавэр компанию CEFC, Hudson West IV LLC принадлежало главе CFEC Е Цзяньмину. Остальные 50 процентов были в собственности Oneida Holdings LLC — другой фирме штата Делавэр, созданной Бобулински.

Доли в самой Oneida Holdings, согласно письму делового партнера Хантера Байдена Джеймса Гиллиара, распределились следующим образом: 20% Хантер, 20% Роб Уокер — друг семьи Байденов, 20% — сам Джеймс Гиллиар, 20% Тони Бобулински, 10% Джеймс Байден, 10% остаются у Хантера для «большого парня».

Миранда Дивайн уточняет, что Джо называли «большим парнем» в других электронных письмах на ноутбуке Хантера или в сообщениях WhatsApp на телефонах Бобулински.

Необходимо отметить, что месяцем ранее инвестиционная компания Cowen заключила сделку с китайской CFEC по размещению акций на американском фондовом рынке, однако эта сделка не состоялась из-за позиции Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), который счел эту сделку угрозой национальной безопасности.

Дело в том, что структура руководства китайской компании и закрытость финансовых и учредительных документов, а также ее необыкновенно быстрый рост, позволивший всего за десять лет из мелкого нефтяного трейдера превратиться в крупнейшую корпорацию с многомиллиардными иностранными активами, заставили американские власти заподозрить CFEC в тесных связях с высшим руководством компартии Китая.

This is Ye Jiangmin, the man whom Biden was working with. He was the founder of CFEC China Energy, a key player in China's Belt and Road Initiative. China has used the BRI to entrap smaller nations through a policy of debt-trap diplomacy. pic.twitter.com/7D9cBxzKl9