Вашингтон, 29 ноября. Президент США Джо Байден получал деньги от крупной китайской энергетической компанией, связанной с правительством КНР. Об этом в своей книге заявляет обозреватель издания The New York Post Миранда Дивайн.

По ее словам, информация о сотрудничестве семьи Байденов с китайским энергетическим конгломератом CFEC была получена из ноутбука Хантера Байдена, который был оставлен в ремонтной мастерской в штате Делавэр весной 2019 года. Информация с жесткого диска лэптопа была скопирована владельцем мастерской и в конце концов оказалась в распоряжении издания The New York Post, куда ее передал адвокат экс-президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Politico Reporter Confirms Emails From Hunter Biden Laptop https://t.co/EgzVyj2e4M via @mediaite — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) September 21, 2021

Значительную часть переданных прессе сведений составляет информация о финансовых махинациях и коррупционных схемах, в которых участвовал сын нынешнего президента в то время, когда Джо Байден занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы. Одним из таких эпизодов является продвижение в США интересов китайской энергетической компании CFEC.

Семейный подряд

В мае 2017 года семья Байденов начала своеобразный кастинг на роль управляющего в совместной с CFEC американской компании, утверждает Дивайн. С этой целью Хантер и Джеймс Байдены — сын и брат Джо Байдена, который на тот момент только покинул пост вице-президента США, связались с бизнесменом Тони Бобулински, которого они рассматривали в качестве возможного кандидата на роль публичного руководителя компании.

В результате проведенных переговоров, в которых принимал участие и Байден-старший, кандидатура ветерана военно-морского флота и донора Демократической партии Бобулински была утверждена. В ходе встреч, как сообщил сам Бобулински в интервью FoxNews, Джеймс Байден рассказал ему об усилиях, которые они с Хантером предприняли для CEFC за последние два года, используя имя Джо Байдена для продвижения программы Коммунистической партии Китая «Один пояс, один путь» по всему миру.

Where is Tony Bobulinski? Biden should have been arrested by now. pic.twitter.com/86F9nuZFVC — ???????? MAGA_USMC ???????? (@aviator_naval) November 30, 2021

Менее чем через две недели после встречи с Джо Байденом — 15 мая 2017 года — Бобулински зарегистрировал компанию SinoHawk Holdings LLC, работающую «в глобальной и внутренней инфраструктуре, энергетике, финансовых услугах и других стратегических секторах».

При этом 50% в SinoHawk через зарегистрированную в штате Делавэр компанию CEFC, Hudson West IV LLC принадлежало главе CFEC Е Цзяньмину. Остальные 50 процентов были в собственности Oneida Holdings LLC — другой фирме штата Делавэр, созданной Бобулински.

Доли в самой Oneida Holdings, согласно письму делового партнера Хантера Байдена Джеймса Гиллиара, распределились следующим образом: 20% Хантер, 20% Роб Уокер — друг семьи Байденов, 20% — сам Джеймс Гиллиар, 20% Тони Бобулински, 10% Джеймс Байден, 10% остаются у Хантера для «большого парня».

#LaptopFromHell #BidensLaptopMatters #TonyBobulinski



oe Biden expected 10 percent cut in deal with a Chinese giant https://t.co/ZemLYB0hZy — Joyce Bruns (@JoyceBruns) November 29, 2021

«Хантер Байден называл своего отца «Большим парнем» или «моим председателем» и часто ссылался на то, что просил его подписать или дать совет по различным потенциальным сделкам, которые мы обсуждали», — вспоминает Бобулински.

Миранда Дивайн уточняет, что Джо называли «большим парнем» в других электронных письмах на ноутбуке Хантера или в сообщениях WhatsApp на телефонах Бобулински.

«Не упоминайте о том, что Джо участвует. Я знаю, что вы это знаете, но они (Байдены) параноики», — предупредил Бобулински Джеймс Гиллиар в сообщении WhatsApp 20 мая.

Угроза национальным интересам

Необходимо отметить, что месяцем ранее инвестиционная компания Cowen заключила сделку с китайской CFEC по размещению акций на американском фондовом рынке, однако эта сделка не состоялась из-за позиции Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), который счел эту сделку угрозой национальной безопасности.

Дело в том, что структура руководства китайской компании и закрытость финансовых и учредительных документов, а также ее необыкновенно быстрый рост, позволивший всего за десять лет из мелкого нефтяного трейдера превратиться в крупнейшую корпорацию с многомиллиардными иностранными активами, заставили американские власти заподозрить CFEC в тесных связях с высшим руководством компартии Китая.

This is Ye Jiangmin, the man whom Biden was working with. He was the founder of CFEC China Energy, a key player in China's Belt and Road Initiative. China has used the BRI to entrap smaller nations through a policy of debt-trap diplomacy. pic.twitter.com/7D9cBxzKl9 — Lord Woodstone (Toss all MAPS out the airlock) (@EricMertz_KC) September 23, 2020

В 2018 году США возбудили уголовное дело против главы CFEC Е Цзяньмина по обвинению в даче взяток и отмывании денег.

«Семья Байденов агрессивно использовала фамилию Байден, чтобы заработать миллионы долларов на иностранных организациях, хотя некоторые из них были из Китая, контролируемого коммунистами», — говорит Тони Бобулински.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

В октябре 2020 года Джо Байден, будучи кандидатом в президенты США, заявил, что он никогда не обсуждал с Хантером его бизнес. Однако многочисленные примеры политического давления, которое старший Байден оказывал на руководство Украины для прекращения расследования в отношении нефтегазовой компании Burisma, где его сын занимал должность в совете директоров, а также свидетельства Тони Бобулински, демонстрируют, что единственной целью политической деятельности Джо Байдена является преследование финансовых интересов своей семьи. Даже если эти интересы угрожают национальной безопасности США, как в случае сотрудничества с CFEC.

Интересное кино

Книга Миранды Дивайн «Laptop from hell» в которой излагается информация, полученная с ноутбука Хантера Байдена, легла в основу мини-сериала, показ которого начнется в США 1 декабря. Американские избиратели смогут по достоинству оценить усилия прилагаемые президентом ради личного обогащения, что разительно контрастирует с его неспособностью справиться с насущными вопросами внутренней и внешней политики.

Впрочем, махинаций семьи Байденов в последнее время интересуют не только консервативные издания. На днях The New York Times выпустила статью, посвященную передаче китайской горнодобывающей компании China Molybdenum крупнейшего медного и кобальтового рудника, расположенного в Демократической Республике Конго. Сделка, которую курировал Хантер Байден, привела к потере Соединенными Штатами важного источника сырья, которое используется в производстве аккумуляторных батарей для электромобилей и электронных устройств. Издание, которое в свое время активно опровергало причастность Байденов к коррупционным действиям, называя информацию, полученную с ноутбука Байдена-младшего, фейком, практически обвинило сына президента в сдаче национальных интересов США Китаю.

Федеральное агентство новостей /

Учитывая осведомленность и личное участие старшего Байдена в делах своего непутевого сына, а также то, что информация о злоупотреблениях нынешнего президента известна многим заинтересованным сторонам, в том числе — за пределами США, положение Джо на посту президента становится крайне шатким, особенно учитывая стремительное падение его популярности среди избирателей. В условиях раскола, царящего в обществе и политических элитах, это не сулит Соединенным Штатам ничего хорошего.