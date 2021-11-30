Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 19:08
19:07
Происшествия
Эвакуацию из саратовского аэропорта Гагарин сняли на видео
19:02
Спорт
Милонов раскритиковал футболиста «Локомотива» за слова о сборной России
19:02
Экономика
Челябинцы выставили на продажу гнедого жеребца стоимостью 400 млрд рублей
19:00
Общество
Главные новости дня: 30 ноября
19:00
Видео
В Японии открылся дом для игр и общения с кошками
18:57
Общество
Хакасские цветоводы дали советы по уходу за комнатными растениями зимой
18:53
Экономика
Волна банкротств накрыла Тюменскую область
18:46
Общество
Немецкий журналист назвал двух американцев, ответственных за пандемию COVID-19
18:46
Общество
Россия ввела обязательный карантин для прибывающих из ряда стран Африки туристов
18:44
Общество
Пациентов нижегородского ковидного госпиталя начали исповедовать в палатах
Все новости

СМИ назвали Байдена причастным к коррупции и подрыву национальных интересов США

Весь мир
СМИ назвали Байдена причастным к коррупции и подрыву национальных интересов США
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 29 ноября. Президент США Джо Байден получал деньги от крупной китайской энергетической компанией, связанной с правительством КНР. Об этом в своей книге заявляет обозреватель издания The New York Post Миранда Дивайн.

По ее словам, информация о сотрудничестве семьи Байденов с китайским энергетическим конгломератом CFEC была получена из ноутбука Хантера Байдена, который был оставлен в ремонтной мастерской в штате Делавэр весной 2019 года. Информация с жесткого диска лэптопа была скопирована владельцем мастерской и в конце концов оказалась в распоряжении издания The New York Post, куда ее передал адвокат экс-президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Значительную часть переданных прессе сведений составляет информация о финансовых махинациях и коррупционных схемах, в которых участвовал сын нынешнего президента в то время, когда Джо Байден занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы. Одним из таких эпизодов является продвижение в США интересов китайской энергетической компании CFEC.

Семейный подряд

В мае 2017 года семья Байденов начала своеобразный кастинг на роль управляющего в совместной с CFEC американской компании, утверждает Дивайн. С этой целью Хантер и Джеймс Байдены — сын и брат Джо Байдена, который на тот момент только покинул пост вице-президента США, связались с бизнесменом Тони Бобулински, которого они рассматривали в качестве возможного кандидата на роль публичного руководителя компании.

В результате проведенных переговоров, в которых принимал участие и Байден-старший, кандидатура ветерана военно-морского флота и донора Демократической партии Бобулински была утверждена. В ходе встреч, как сообщил сам Бобулински в интервью FoxNews, Джеймс Байден рассказал ему об усилиях, которые они с Хантером предприняли для CEFC за последние два года, используя имя Джо Байдена для продвижения программы Коммунистической партии Китая «Один пояс, один путь» по всему миру.

Менее чем через две недели после встречи с Джо Байденом — 15 мая 2017 года — Бобулински зарегистрировал компанию SinoHawk Holdings LLC, работающую «в глобальной и внутренней инфраструктуре, энергетике, финансовых услугах и других стратегических секторах».

При этом 50% в SinoHawk через зарегистрированную в штате Делавэр компанию CEFC, Hudson West IV LLC принадлежало главе CFEC Е Цзяньмину. Остальные 50 процентов были в собственности Oneida Holdings LLC — другой фирме штата Делавэр, созданной Бобулински.

Доли в самой Oneida Holdings, согласно письму делового партнера Хантера Байдена Джеймса Гиллиара, распределились следующим образом: 20% Хантер, 20% Роб Уокер — друг семьи Байденов, 20% — сам Джеймс Гиллиар, 20% Тони Бобулински, 10% Джеймс Байден, 10% остаются у Хантера для «большого парня».

«Хантер Байден называл своего отца «Большим парнем» или «моим председателем» и часто ссылался на то, что просил его подписать или дать совет по различным потенциальным сделкам, которые мы обсуждали», — вспоминает Бобулински.

Миранда Дивайн уточняет, что Джо называли «большим парнем» в других электронных письмах на ноутбуке Хантера или в сообщениях WhatsApp на телефонах Бобулински.

«Не упоминайте о том, что Джо участвует. Я знаю, что вы это знаете, но они (Байдены) параноики», — предупредил Бобулински Джеймс Гиллиар в сообщении WhatsApp 20 мая.

Угроза национальным интересам

Необходимо отметить, что месяцем ранее инвестиционная компания Cowen заключила сделку с китайской CFEC по размещению акций на американском фондовом рынке, однако эта сделка не состоялась из-за позиции Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), который счел эту сделку угрозой национальной безопасности.

Дело в том, что структура руководства китайской компании и закрытость финансовых и учредительных документов, а также ее необыкновенно быстрый рост, позволивший всего за десять лет из мелкого нефтяного трейдера превратиться в крупнейшую корпорацию с многомиллиардными иностранными активами, заставили американские власти заподозрить CFEC в тесных связях с высшим руководством компартии Китая.

В 2018 году США возбудили уголовное дело против главы CFEC Е Цзяньмина по обвинению в даче взяток и отмывании денег.

«Семья Байденов агрессивно использовала фамилию Байден, чтобы заработать миллионы долларов на иностранных организациях, хотя некоторые из них были из Китая, контролируемого коммунистами», — говорит Тони Бобулински.

Уголовные дела на Порошенко и Байдена возбуждены на Украине
president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

В октябре 2020 года Джо Байден, будучи кандидатом в президенты США, заявил, что он никогда не обсуждал с Хантером его бизнес. Однако многочисленные примеры политического давления, которое старший Байден оказывал на руководство Украины для прекращения расследования в отношении нефтегазовой компании Burisma, где его сын занимал должность в совете директоров, а также свидетельства Тони Бобулински, демонстрируют, что единственной целью политической деятельности Джо Байдена является преследование финансовых интересов своей семьи. Даже если эти интересы угрожают национальной безопасности США, как в случае сотрудничества с CFEC.

Интересное кино

Книга Миранды Дивайн «Laptop from hell» в которой излагается информация, полученная с ноутбука Хантера Байдена, легла в основу мини-сериала, показ которого начнется в США 1 декабря. Американские избиратели смогут по достоинству оценить усилия прилагаемые президентом ради личного обогащения, что разительно контрастирует с его неспособностью справиться с насущными вопросами внутренней и внешней политики.

Впрочем, махинаций семьи Байденов в последнее время интересуют не только консервативные издания. На днях The New York Times выпустила статью, посвященную передаче китайской горнодобывающей компании China Molybdenum крупнейшего медного и кобальтового рудника, расположенного в Демократической Республике Конго. Сделка, которую курировал Хантер Байден, привела к потере Соединенными Штатами важного источника сырья, которое используется в производстве аккумуляторных батарей для электромобилей и электронных устройств. Издание, которое в свое время активно опровергало причастность Байденов к коррупционным действиям, называя информацию, полученную с ноутбука Байдена-младшего, фейком, практически обвинило сына президента в сдаче национальных интересов США Китаю.

СМИ: Хантер Байден помог Китаю стать мировым лидером в добыче кобальта
Федеральное агентство новостей /

Учитывая осведомленность и личное участие старшего Байдена в делах своего непутевого сына, а также то, что информация о злоупотреблениях нынешнего президента известна многим заинтересованным сторонам, в том числе — за пределами США, положение Джо на посту президента становится крайне шатким, особенно учитывая стремительное падение его популярности среди избирателей. В условиях раскола, царящего в обществе и политических элитах, это не сулит Соединенным Штатам ничего хорошего.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / СМИ назвали Байдена причастным к коррупции и подрыву национальных интересов США
сша китай байден национальные интересы
Комментировать