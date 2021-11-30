Иракские следователи не смогли найти причастных к покушению на премьер-министра

Багдад, 30 ноября. Комитет, расследующий покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми, которое произошло в начале ноября, не смог установить личности нападавших, однако представил видеозапись происшествия.

Как сообщается, на камеру попала атака одного из беспилотников, который сбросил две бомбы — одну около входа в резиденцию главы правительства, а вторую — на крышу, при этом последняя не сдетонировала. Второй БПЛА не виден в кадре, так как он отклонился от цели из-за неисправности.

Советник премьера по вопросам национальной безопасности Касим аль-Араджи заявил, что комитет не предъявлял обвинений какому-либо конкретному лицу или организации, однако призвал все ведомства и структуры к сотрудничеству в расследовании. Он также указал на то, что разбирательство начато и в отношении саперного отряда, который ликвидировал неразорвавшийся на крыше снаряд до того, как с него были сняты отпечатки пальцев. Аль-Араджи попросил обосновать принятое специалистами решение и подчеркнул при этом, что оба беспилотника были местного производства.

Как сообщалось ранее, три человека, подозреваемых в причастности к покушению, были задержаны. Власти страны не сообщили имен нападавших и обстоятельства их задержания. При этом партии или движения, которые могли бы иметь мотивы для устранения Аль-Казыми, активно пытаются оправдать себя или переложить вину на другую сторону, что усложняет расследование.

It’s been three weeks since the attack, but authorities are yet to publicly disclose any more information about the investigation into the operation



https://t.co/KDdc37Du9U — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 30, 2021

В частности, Каис аль-Хазали, лидер проиранского вооруженного движения «Асаиб Ахль аль-Хак» из состава сил народного ополчения, категорически отвергает все подозрения в адрес своей группировки. В интервью для местной телекомпании он заявил, что следственный комитет должен предъявлять надежные доказательства, а не мнения из СМИ и социальных сетей.

По мнению же связанных с Ираном движений, эту атаку организовал сам премьер, чтобы выставить себя жертвой, пострадавшей за попытки защитить интересы народа и провести прозрачные выборы в парламент. Также, по их утверждению, Аль-Казыми пытался скомпрометировать союзные Исламской республике формирования, которые по итогам голосования потеряли множество мест в Совете представителей Ирака и активно требуют пересчета бюллетеней, организовав демонстрации и беспорядки в некоторых регионах страны. В свою очередь, политик Муктада ас-Садр, чья команда одержала убедительную победу на выборах, призвал к тщательному расследованию дела и заявил, что сам выяснит правду, если это не сделает комитет.

#Iraq #Baghdad Unexploded projectile & damage caused by an apparent quadcopter drone attack against the residence of PM Mustafa al Kadhimi. Apparently 3 drones were used,2 of which are claimed to have been shot down. Projectile is v.similar to those used before by Shiite militas. pic.twitter.com/yJHGFY8K4K — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ ❄ (@CalibreObscura) November 7, 2021

Атака на резиденцию премьера, находящуюся внутри охраняемой «зеленой зоны», произошла более трех недель назад и вызвала широкий резонанс. Некоторые нюансы с самого начала привлекли внимание СМИ — например, то, что в этот момент был отключен один из комплексов ПВО американского производства, который должен постоянно находиться на дежурстве.

Многие государства сразу же осудили покушение, Тегеран же отреагировал с некоторой задержкой — в этом противники проиранских движений также усмотрели признак причастности Исламской республики. Сам же премьер отделался легким ранением и после оказания необходимой помощи выступил с видеообращением, отметив, что такие методы не приведут страну к нормальному будущему.