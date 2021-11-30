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Иракские следователи не смогли найти причастных к покушению на премьер-министра

Весь мир
Иракские следователи не смогли найти причастных к покушению на премьер-министра
Global Look Press  /  Anna Moneymaker - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Багдад, 30 ноября. Комитет, расследующий покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми, которое произошло в начале ноября, не смог установить личности нападавших, однако представил видеозапись происшествия.

Как сообщается, на камеру попала атака одного из беспилотников, который сбросил две бомбы — одну около входа в резиденцию главы правительства, а вторую — на крышу, при этом последняя не сдетонировала. Второй БПЛА не виден в кадре, так как он отклонился от цели из-за неисправности.

Советник премьера по вопросам национальной безопасности Касим аль-Араджи заявил, что комитет не предъявлял обвинений какому-либо конкретному лицу или организации, однако призвал все ведомства и структуры к сотрудничеству в расследовании. Он также указал на то, что разбирательство начато и в отношении саперного отряда, который ликвидировал неразорвавшийся на крыше снаряд до того, как с него были сняты отпечатки пальцев. Аль-Араджи попросил обосновать принятое специалистами решение и подчеркнул при этом, что оба беспилотника были местного производства.

Как сообщалось ранее, три человека, подозреваемых в причастности к покушению, были задержаны. Власти страны не сообщили имен нападавших и обстоятельства их задержания. При этом партии или движения, которые могли бы иметь мотивы для устранения Аль-Казыми, активно пытаются оправдать себя или переложить вину на другую сторону, что усложняет расследование.

В частности, Каис аль-Хазали, лидер проиранского вооруженного движения «Асаиб Ахль аль-Хак» из состава сил народного ополчения, категорически отвергает все подозрения в адрес своей группировки. В интервью для местной телекомпании он заявил, что следственный комитет должен предъявлять надежные доказательства, а не мнения из СМИ и социальных сетей.

По мнению же связанных с Ираном движений, эту атаку организовал сам премьер, чтобы выставить себя жертвой, пострадавшей за попытки защитить интересы народа и провести прозрачные выборы в парламент. Также, по их утверждению, Аль-Казыми пытался скомпрометировать союзные Исламской республике формирования, которые по итогам голосования потеряли множество мест в Совете представителей Ирака и активно требуют пересчета бюллетеней, организовав демонстрации и беспорядки в некоторых регионах страны. В свою очередь, политик Муктада ас-Садр, чья команда одержала убедительную победу на выборах, призвал к тщательному расследованию дела и заявил, что сам выяснит правду, если это не сделает комитет.

Атака на резиденцию премьера, находящуюся внутри охраняемой «зеленой зоны», произошла более трех недель назад и вызвала широкий резонанс. Некоторые нюансы с самого начала привлекли внимание СМИ — например, то, что в этот момент был отключен один из комплексов ПВО американского производства, который должен постоянно находиться на дежурстве.

Многие государства сразу же осудили покушение, Тегеран же отреагировал с некоторой задержкой — в этом противники проиранских движений также усмотрели признак причастности Исламской республики. Сам же премьер отделался легким ранением и после оказания необходимой помощи выступил с видеообращением, отметив, что такие методы не приведут страну к нормальному будущему.

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расследование ирак покушение мустафа аль-казыми
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